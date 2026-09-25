Banxico mantuvo su tasa en 6.50%

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Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) mantuvo su tasa de interés en 6.50% por tercera vez consecutiva, tal y como lo esperaban las instituciones privadas.

La decisión de la Junta de Gobierno del banco central se dio horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la inflación durante la primera mitad de septiembre alcanzó el mayor registro en tres meses.

La semana pasada, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió en 25 puntos base los tipos de interés de los fondos federales para quedar en un rango que va de 3.75% a 4%.

Banxico también ajustó ligeramente a la baja el pronóstico de inflación general para el cuarto trimestre de este año, y mantuvo el periodo de convergencia a la meta de 3% para los últimos tres meses de 2027.

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La autoridad monetaria, que gobierna Victoria Rodríguez Ceja, cambió la guía futura y ahora señala que las decisiones van a depender del "proceso desinflacionario y el comportamiento esperado de sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura y las expectativas de inflación".

Agregó una frase confirmando que se desacoplaría de la Fed, al señalar que "dado que las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, la política monetaria no tendría que reaccionar de manera mecánica ante los ajustes previstos a la tasa de fondos federales".

El director para América Latina de Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño, explicó que ello implica que el diferencial de tasas podría reducirse más ante alzas por la Fed, lo cual meterá presión a la paridad del peso.

"Al parecer eso no quita el sueño, Banxico podría mantener la tasa de interés y permitir que el tipo de cambio continúe ajustándose al alza", señaló.