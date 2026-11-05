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Banxico recorta tasa y dólar sube a 19.29 pesos

El dólar acumula un aumento de 81 centavos en 2026 tras la inesperada decisión de Banxico.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 04:37 p.m.
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Banxico recorta tasa y dólar sube a 19.29 pesos
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      El dólar toma vuelo la tarde de este jueves debido a que el Banco de México (Banxico) tomó por sorpresa a la mayoría de analistas y recortó su tasa de interés referencial de 6.50% a 6.25%, luego de tres ocasiones en que la mantuvo sin cambio.


      Votaron a favor de la decisión la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo, quienes se impusieron a Galia Borja Gómez y Jonathan Heath, que consideraron conveniente dejar la tasa sin cambio.

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      La tarde de este jueves, sucursales de Banamex venden el dólar en 19.29 pesos, 27 centavos más caro que ayer, y acumula un incremento de 81 centavos en lo que va de 2026.
      Al mayoreo, el tipo de cambio reaccionó subiendo 34 centavos y cotiza sobre 18.96 unidades, lo que coloca al peso mexicano como la moneda con peor desempeño de la jornada.
      Los resultados de la encuesta que Citi aplicó esta semana a 36 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis mostraron que 30 instituciones esperaban que Banxico mantuviera esta tarde su tasa en 6.50%.
      Barclay, Bankaool, Bradesco BBI, Finamex, Itaú BBA y UBS fueron los únicos participantes que proyectaron un recorte.
      Hacia adelante, la Junta de Gobierno de Banxico considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos.
      La autoridad revisó al alza su pronóstico de inflación del cuarto trimestre y sigue esperando que converja a 3% para finales de 2027.

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