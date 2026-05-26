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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El antojo por comer azúcar es común y aparece a

del día, especialmente después de comer o en momentos de

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Para satisfacerlo, algunas personas recurren ao postres, pero no esto no es lo más adecuado. En cambio, existen alimentos que ayudan a controlar ese deseo de manera saludable.¿Por qué se tiene antojo de comer azúcar?La profesora en Ciencias de la Salud,, señala en un artículo de laque los antojos de azúcar se relacionan con la, un neurotransmisor cerebral que participa en la motivación y en elDicha sustancia se libera cuando una persona experimentay también cuando anticipa algo positivo, lo que refuerza ciertas conductas y aumenta la probabilidad de repetirlas.La experta indica que este mecanismo tiene un, ya que durante años el cerebro aprendió a buscar alimentos ricos enpara asegurar la, reforzando este comportamiento mediante la liberación deSin embargo, advierte que ese mismo sistema no se ha adaptado del todo a la actualidad, pues en un contexto donde losy calorías están disponibles en cualquier momento, elhace que se desarrollen hábitos poco saludables y que afectan laPor lo anterior, las personas acostumbradas a consumir alimentos ricos en grasas y azucares suelen presentar, incluso cuando no tienen hambre.A largo plazo, ese hábito genera un, donde el cuerpo busca cada vezde alimentos dulces para obtener la misma sensación de¿Qué comer cuando tienes antojo de azúcar?Aunque controlar este tipo de antojos puede parecer complicado, existen alimentos que calman la ansiedad por comer algo dulce y no afectan la salud:El dietistaescribe en la revista especializada Healthline que lasson una gran alternativa; además de su sabor dulce, contienen fibra y otros nutrientes beneficiosos para el organismo.Y de igual manera, su consumo se relaciona con unde desarrollar enfermedades crónicas, como lay ciertos padecimientos cardiovasculares.Este tipo de chocolate contieneque el elaborado con leche o el blanco. Otro de sus beneficios es que es rico en, compuestos con propiedades antioxidantes que mejoran ciertos indicadores relacionados con laDe hecho, puede contener una cantidad considerablemente mayor dea comparación de otras variedades más procesadas.A pesar de sus beneficios, el dietista detalla este alimento también contiene, por lo que recomienda consumirlo cony limitarlo apequeña al día.Dichas semillas son consideradas una buena fuente de nutrientes, entre ellos, los ácidos grasosDe acuerdo con el experto, uno de sus principales beneficios es su contenido de, que absorbe agua y forma una especie de gel en el intestino. Ese efecto genera una mayor, lo que provoca que disminuyan los antojos de azúcar o de dulces entre comidas.Lasson una de las mejores fuentes vegetales de, nutrientes que producenGracias a esa cualidad, su consumo puede minimizar los antojos de azúcar provocados por el hambre durante el día y, al mismo tiempo, mantiene losmásEste alimento es una buena opción de snack gracias a su contenido elevado de, nutrientes que mantienenlosen sangre y que reducen los antojos de dulces.sugiere elegir yogures que contengan, y evitar aquellos con azúcares añadidos para obtenerLosson un sustituto dulcemente natural para el azúcar; una de las maneras más comunes de consumirlos es acompañados por(como almendras o nueces), combinación que destaca por su textura crujiente y nivel de saciedad.Sin embargo, al igual que el, el dietista aconseja moderar las porciones debido a sudeIncluir una fuente deen las comidas, por ejemplo, carne, aves o pescado, reduce los antojos de azúcar, puesto que favorecen laEn personas con planes alimenticios veganos o vegetarianos, las proteínas de origen vegetal proveen un, sobre todo cuando se integran en las comidas diarias.Adicional a estos alimentos,bien ycontribuye a reducir los deseos frecuentes por el azúcar.