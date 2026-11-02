Amanac advierte inflación por aumento en tarifas marítimas

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Las tarifas del transporte marítimo se triplicaron debido al conflicto en Medio Oriente y amenazan con impactar el bolsillo de los mexicanos, advirtió la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

Amanac alerta sobre impacto en inflación y costos

"La situación afecta a la oferta de transporte y el tema de costos. Si seguimos así vamos a llegar a los niveles de costos que tuvimos en la pandemia. Es un escenario de precios que vamos a tener, porque esto no parece tener una solución pronto, ya que esperamos que esto dure, al menos, seis u ocho meses más", dijo Roberto Meillón Covarrubias, presidente de la Amanac.

Durante una entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que mover un contenedor de 20 pies entre China y México tenía un costo de 2 mil dólares, previamente al conflicto entre Estados Unidos e Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.

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Sin embargo, el costo se triplicó desde entonces y alcanza hoy cerca de 6 mil dólares, debido a las rutas bloqueadas, los daños en la cadena logística global y el alza en los combustibles.

Durante la pandemia de Covid-19, la tarifa máxima comparable ascendió a más de 20 mil dólares, lo que dio impulso a la inflación global.

La plataforma World Container Index revela que, al cierre de octubre, el costo por movilizar un contenedor alcanzó los 7 mil 514 dólares en la ruta Shanghái a Los Ángeles, mientras que un año antes estaba en 2 mil 438 dólares.

Los transportistas señalan que estos ajustes se transfieren primero a los usuarios y luego a los consumidores, al considerar que, de acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se movilizan por barco 33% de las mercancías en México.

Los registros del Inegi señalan que la inflación llegó a 3.6% durante la primera mitad de octubre y fue la más alta desde mayo. Grupo Bursátil Mexicano y Masari Casa de Bolsa proyectan una tasa de 4.3% para el cierre de año.

Inseguridad y costos adicionales en transporte

Asociaciones y cámaras del transporte indican que sus operaciones también han sido afectadas por más gastos en seguridad, el robo de sus unidades, extorsión, rapiña y el secuestro de sus trabajadores.

También señalan mayores costos por la regulación federal, así como más gastos en reparación de sus unidades por la mala condición de las vialidades.

"Han bajado las denuncias porque tenemos miedo de poner una denuncia, porque al poner una denuncia también tenemos una represalia. Queda en riesgo el denunciante o la misma empresa. Estamos planteando en las mesas de trabajo seguir con las demandas anónimas, donde garanticemos que quien esté denunciando no corra ningún riesgo", señaló Augusto Ramos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que las denuncias por robo a transporte han disminuido 20% durante el último año.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), Leonardo Gómez, expuso que existen diversas discrepancias en las cifras de denuncias.

"Nos han pedido que sigamos denunciando. Nada más que las víctimas en su momento no toman acción por el problema de las represalias y también hay una reclasificación de los delitos; cuando hay un arma ya lo clasifican diferente", expuso durante el reciente Congreso Nacional de Agentes Navieros.

Los problemas de inseguridad pública son el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico del país durante los próximos seis meses, indican los resultados de la encuesta que el Banco de México aplicó en septiembre a 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.

El viernes pasado, la SICT, en coordinación con Gobernación, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Canacar, Indeco, Fematrac y Hamotac, luego de que llevaron a cabo un paro nacional para que las autoridades atiendan sus demandas de seguridad y otros temas.