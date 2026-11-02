Banxico prevé aceleración de inflación en octubre 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El comportamiento de la inflación en la primera quincena de octubre, que se colocó en 3.6%, estuvo en línea con lo esperado, dijo la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

Banxico prevé aceleración temporal de la inflación

Ya preveían que la inflación general mostrara un incremento durante los meses recientes, comentó en la reunión del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México (ABM), celebrada el pasado 28 de octubre.

La funcionaria anticipó que también se resentirá una aceleración entre octubre y diciembre, pese a que la depreciación del tipo de cambio tendrá un efecto limitado sobre la inflación.

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"Este comportamiento reciente de la inflación ha estado en línea con lo esperado. En particular, ya preveíamos que la inflación general mostrara un incremento en meses recientes y en el cuarto trimestre de 2026", aseveró Rodríguez Ceja ante banqueros.

Pero, según la gobernadora central, "de la misma forma, anticipamos que, posteriormente, retome una trayectoria descendente".

Expectativas y factores que influirán en la inflación

Hacia delante, indicó, para las próximas decisiones seguirán considerando la continuación del proceso desinflacionario y el comportamiento esperado de sus determinantes, incluyendo el traspaso cambiario a los precios, las condiciones de holgura y las expectativas.

Al abundar sobre el efecto del tipo de cambio, estableció que, si bien se ha depreciado, estiman que el traspaso a precios al consumidor será reducido y limitado, al considerar la capacidad ociosa con la que opera la economía y el anclaje de las expectativas inflacionarias.

Aunque seguirán vigilantes de que el proceso de desinflación persista y que la postura de Banxico sea congruente con el objetivo prioritario de estabilidad de precios.

La gobernadora dijo que la reciente mejoría en el desempeño de la economía es bienvenida; sin embargo, se debe considerar que, desde una perspectiva de mediano plazo, con esta expansión, prevalecen condiciones de holgura y no anticipan presiones de demanda sobre los precios.

Recordó que la expectativa de crecimiento de Banxico es de 1.5% para 2026 y 2% en 2027.

Señaló que a pesar de que prevén que la economía muestre una mejoría, siguen caracterizando el balance de riesgos para el crecimiento como sesgado a la baja, principalmente como reflejo de la incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial regional.

Aseguró que la mayor incertidumbre ha afectado la inversión que, si bien ha registrado mejores números recientemente, no lo ha hecho al ritmo que ocurriría en ausencia de esta incertidumbre.

La gobernadora de Banxico invitó a los bancos que aún no lo han hecho a que se sumen a los simulacros de la Facilidad Permanente de Liquidez.

Enfatizó que lejos de tener un fin de supervisión o evaluación, participar en dichos ejercicios puede hacer la diferencia para resolver positivamente un momento complicado para todo el sistema financiero.