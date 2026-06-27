BMV cierra con pérdida semanal

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes el 0,28 % para cerrar la cuarta semana de junio con un retroceso acumulado del 0,71 % y empujar al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a caer a las 67.226,01 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una pérdida del 0,71 %, para apuntarse cierres negativos en tres de las últimas cuatro semanas".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las compañías: Televisa (-7,05 %), Grupo Carso (-6,77 %), Alsea (-5,48 %), Grupo México (-3,72 %) y Banorte (-3,71 %).

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En la jornada, el peso mexicano se depreció el 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,5 unidades por billete verde, frente a los 17,48 en la jornada anterior.

Mientras que Wall Street cerró en rojo este viernes y uno de sus principales indicadores, el tecnológico Nasdaq, perdió un 4,6 % semanal al resurgir las dudas por la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA), que afectaron especialmente a las empresas de semiconductores.

Este viernes, el Nasdaq bajó un 0,24 % en su quinta sesión consecutiva a la baja y se situó en 25.297 puntos, mientras que el S&P 500 cedió un 0,05 %, hasta 7.354 unidades, y el Dow Jones restó un 0,09 %, ha, ahosta 51.876 enteros.

En el cómputo semanal, el Nasdaq pierde un 4,6 %, el S&P 500 baja un 2 % el Dow repunta un 0,6 %.

El sector tecnológico ha seguido en el foco, especialmente tras la histórica salida a bolsa de SpaceX, que comenzó con subidas pero recorta casi un 11 % de valor esta semana.