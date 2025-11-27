Cae el interés para invertir en México

Ciudad de México.- El interés por invertir del sector empresarial de México cayó a uno de sus niveles más bajos, de acuerdo con la “Encuesta de Expectativas Empresariales” del Ipade Business School.

“El empresariado mexicano atraviesa su semestre de mayor incertidumbre desde 2020 que se realiza la Encuesta de Expectativas Empresariales, según revela el levantamiento, la proporción de empresarios que considera este un buen momento para invertir en México se desplomó a 35.2%, su nivel más bajo desde que inició la medición”, señala el documento.

Durante la presentación, representantes del Ipade expusieron que “esta cifra representa una caída acumulada de 19.2 puntos respecto al 1er. semestre de 2024 (54.4%), lo que equivale a que uno de cada tres empresarios que consideraba invertir ha abandonado esa perspectiva”.

Consideraron que las tres principales preocupaciones de los empresarios son: la falta de certeza jurídica, económica y la inseguridad, lo que provocó una caída del interés por invertir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La incertidumbre política es la cuarta preocupación, seguida de la administración, gestión y mercado laboral.

Los resultados del estudio mostraron que el 46.4% de los empresarios consideró que no es buen momento para invertir; el 35.2% dijo que sí ven condiciones para ello y el resto dijeron no saber.