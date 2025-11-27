En pleno paro, renuncia el director del Montepío

Ciudad de México.- En medio de la huelga que mantiene frenadas las operaciones del Nacional Monte de Piedad, la institución anunció la renuncia de su director general, Rafael Humberto del Río Aguirre, quien dejará el cargo el 30 de noviembre.

En un comunicado que dio a conocer ayer, la institución recordó que Del Río asumió la dirección en enero pasado con el encargo de empujar un proyecto de transformación interna.

Durante estos meses se logró una dinámica comercial “más eficiente”, un uso financiero “más disciplinado” y una gestión de datos más sólida para la toma de decisiones, indicó.

La casa de empeño explicó que, tras completar las tareas urgentes de esa agenda, Del Río decidió separarse del cargo.

“Por esta razón, se informa que los miembros del Patronato van a asumir temporalmente la supervisión de las diversas direcciones del Monte, asegurando la continuidad de los programas, la atención a beneficiarios y el logro de los objetivos estratégicos, en tanto se designa a la persona que ocupará la dirección general al concluir el proceso de búsqueda y selección del mejor perfil”, señaló el Monte de Piedad.

La institución se encuentra en paro desde el 1 de octubre, ante diferencias entre su sindicato y la diligencia.