logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

En pleno paro, renuncia el director del Montepío

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A

Ciudad de México.- En medio de la huelga que mantiene frenadas las operaciones del Nacional Monte de Piedad, la institución anunció la renuncia de su director general, Rafael Humberto del Río Aguirre, quien dejará el cargo el 30 de noviembre.

En un comunicado que dio a conocer ayer, la institución recordó que Del Río asumió la dirección en enero pasado con el encargo de empujar un proyecto de transformación interna.

Durante estos meses se logró una dinámica comercial “más eficiente”, un uso financiero “más disciplinado” y una gestión de datos más sólida para la toma de decisiones, indicó.

La casa de empeño explicó que, tras completar las tareas urgentes de esa agenda, Del Río decidió separarse del cargo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Por esta razón, se informa que los miembros del Patronato van a asumir temporalmente la supervisión de las diversas direcciones del Monte, asegurando la continuidad de los programas, la atención a beneficiarios y el logro de los objetivos estratégicos, en tanto se designa a la persona que ocupará la dirección general al concluir el proceso de búsqueda y selección del mejor perfil”, señaló el Monte de Piedad.

La institución se encuentra en paro desde el 1 de octubre, ante diferencias entre su sindicato y la diligencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Empleo informal se disparó: Inegi
Empleo informal se disparó: Inegi

Empleo informal se disparó: Inegi

SLP

El Universal

Llegó a 55.4% de la población ocupada en nuestro país

En pleno paro, renuncia el director del Montepío
En pleno paro, renuncia el director del Montepío

En pleno paro, renuncia el director del Montepío

SLP

El Universal

Cae el interés para invertir en México
Cae el interés para invertir en México

Cae el interés para invertir en México

SLP

El Universal

Baja la pobreza en AL: Cepal
Baja la pobreza en AL: Cepal

Baja la pobreza en AL: Cepal

SLP

El Universal

Avances en México y Brasil contribuyen a la reducción del indicador en América Latina