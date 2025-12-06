Cae la confianza de los consumidores

Ciudad de México.- La confianza de los consumidores se desplomó durante noviembre, cuando se celebró la campaña de descuentos de El Buen Fin.

El indicador que mide esta percepción cerró el mes pasado sobre 44.24 puntos, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Significó una disminución de 1.6 unidades frente a octubre de este año y fue su caída más severa desde diciembre de 2021, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco de México.

Los resultados reflejan un sentimiento pesimista de las familias, con un particular deterioro en las evaluaciones respecto a la situación económica del país, tanto actual como hacia futuro, comentó Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.

“Lo anterior, aunado a factores internos como el enfriamiento del mercado laboral, la debilidad en la dinámica económica interna y la desaceleración de las remesas, podrían limitar el gasto de consumo de los hogares destinado a las compras de fin de año”.

El SAT y la Secretaría de Economía confirmaron que las ventas crecieron 30% en El Buen Fin 2025. Durante la celebración del Sorteo Fiscal que realizó el organismo en el marco del periodo de ofertas, aseguraron que representó un impulso para los comercios, los consumidores y la economía en general.