Gobierno ahorrará con alza al salario

Ciudad de México.- El aumento de 13% al salario mínimo representará un duro golpe para el patrón con un mayor costo laboral, pero le ahorrará al gobierno recursos que destina al subsidio al empleo.

También tendrá un efecto “cascada a la inversa en el empleo” y se incrementará el pasivo laboral al despedir personal, en tanto que en los estados y municipios tendrá implicaciones fiscales importantes, señalaron.

Con la política de mejora de salarios para los de menores ingresos, explicaron que se reduce el Subsidio para el Empleo (Supe), cuya renuncia recaudatoria se estima en 45 mil millones de pesos para 2026, lo que equivale a 0.11% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para el fiscalista Rolando Silva, el aumento se dio dentro de lo esperado en congruencia con la intención de cubrir las dos canastas de consumo. Sin embargo, también tiene un lado negativo porque genera un impacto en el mercado laboral e implicaciones fiscales, alertó en entrevista con este diario.

Del primero, se conoce como efecto “de cascada inversa”, porque con el incremento el de más bajo rango alcanzará el salario de un supervisor que no va a estar de acuerdo en ganar lo mismo que su colaborador.

“Eso obliga a ajustar los demás salarios en general, de todos los niveles, lo que implica un desembolso”, advirtió. Por la parte fiscal, mencionó que en todas las entidades federativas existe un impuesto estatal que se retiene; lo paga el patrón tomando como base el acumulado de los salarios y prestaciones que se integran.

Otro impacto se verá con el reciente aumento de las vacaciones de seis a 12 días y la prima vacacional que es de 25%; ahora crecerá 13% para el caso de los que tengan más empleados con salarios mínimos. Aún hay más, alertó, con las cuotas de seguridad social en las que el patrón tiene la obligación de absorberla totalmente para los trabajadores con el salario mínimo.

Cuando las empresas despidan personal, el pasivo laboral se elevará a partir del 1 de enero de 2026, pues costará más hacer recortes, anticipó.