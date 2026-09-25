Chihuahua reanuda la exportación de ganado

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Ciudad de México.- Este jueves 24 de septiembre reinició la exportación de ganado en pie de Chihuahua hacia Estados Unidos por el puerto fronterizo San Jerónimo-Santa Teresa.

La exportación se reanuda después de más de 14 meses de suspensión por las restricciones implementadas a raíz de la contingencia sanitaria por el Gusano Barrenador del Ganado.

En Chihuahua se informó que el cruce inició con las primeras 750 cabezas de ganado. Este primer embarque fue verificado por autoridades y representantes del sector ganadero.

Mauro Parada Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, destacó que la reanudación del cruce de ganado es resultado del trabajo conjunto entre los ganaderos, la Unión Ganadera, las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos, así como los organismos que han participado en las acciones de atención y prevención del gusano barrenador.

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"Es un logro de parte de todos los ganaderos y de mucho trabajo de las autoridades federales, tanto estadounidenses como mexicanas, de Senasica, CPA, OIRSA y del mismo gobierno del estado por buscar y dar las facilidades para esta reactivación", señaló el funcionario.

Para esta primera etapa de operación en San Jerónimo se cuenta con 17 médicos veterinarios que realizan labores de preinspección, además de cuatro binomios caninos, como parte de las medidas de revisión sanitaria establecidas para el ingreso y salida del ganado.