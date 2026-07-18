Cierra Wall Street semana con caídas

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MILÁN, Italia.- Los mercados europeos cerraron la semana en números rojos, lastrados por las tensiones geopolíticas y el desplome de las acciones tecnológicas. La apertura negativa de Wall Street, con solo el Dow Jones Industrial Average intentando mantenerse firme pero también sucumbiendo a las ventas durante la sesión, no ayudó a las bolsas europeas a reequilibrar sus presiones compradoras y vendedoras.

El índice Stoxx Europe 600 cerró con una caída del 0,3%, borrando casi por completo las ganancias de la semana. París perdió un 0,47%, Fráncfort un 0,34%, Madrid un 0,45%, Ámsterdam un 0,94%, y solo Londres se mantuvo firme (+0,27%) gracias a las contribuciones de Shell (+2,4%) y National Grid (+3,3%).

Una vez más, los mercados financieros se acercan al fin de semana en medio de la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio. La noticia más preocupante, según los analistas de UniCredit, es la amenaza de Irán de crear problemas en el estrecho de Ban el-Mandeb, donde operan los hutíes de Teherán, aliados de Irán.

"Esto supondría una nueva soga al cuello del comercio internacional, ya que bloquearía el Mar Rojo y, por lo tanto, el acceso al canal de Suez", comentaron. Los precios de las materias primas energéticas reaccionaron en consecuencia, aumentando la preocupación por la inflación.

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