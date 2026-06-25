Se disparan 15% tarifas de hotel

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Ciudad de México.- Mientras la inflación general se moderó a 3.6% durante la primera mitad de junio, los precios de los servicios turísticos subieron a tasas de doble dígito debido a la Copa Mundial de Futbol.

El monitoreo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lleva a cabo en las 55 principales ciudades de nuestro país reveló que las tarifas de hotel se incrementaron un 14.9% y se trata de la mayor alza de los últimos cuatro años, concretamente desde la segunda quincena de octubre de 2022.

Los paquetes turísticos se encarecieron 10.6% y fue el aumento más pronunciado desde la primera quincena de abril del año pasado.

En tanto, los boletos de avión se vendieron un 9.7 por ciento más caros en comparación con el año pasado, es decir, previo a las vacaciones de verano.

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"Esta aceleración se atribuye al Mundial de Futbol, del cual México es anfitrión", aseguró la directora de Análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller.

Por eso ve probable que la inflación de servicios se mantenga elevada por lo menos durante la segunda quincena de junio, pues el último juego que albergará el país será el 30 de junio.

Analistas de Banorte y Banamex coincidieron en que se registraron presiones relacionadas con el Mundial en categorías relacionadas con el turismo. Mencionaron el mayor costo de los boletos de avión, de hoteles y de los servicios de comida fuera de casa.

Mientras que en Banco Base explicaron que la inflación en servicios se aceleró significativamente debido a estos ajustes.

Valmex, por su parte, indicó que el componente subyacente representa 76% del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y excluye los productos más volátiles.

De ahí que su persistencia seguirá siendo un elemento de vigilancia, advirtió. "Mientras este componente no muestre una convergencia más clara a un objetivo puntual (3%), Banxico difícilmente adoptará una lectura positiva del proceso desinflacionario", explicó el informe del equipo de análisis económico dirigido por Gerónimo Ugarte.