logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ley Serrano: de la web a la calle

Fotogalería

Ley Serrano: de la web a la calle

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Se disparan 15% tarifas de hotel

Los precios de los servicios turísticos aumentan por el Mundial

Por El Universal

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Se disparan 15% tarifas de hotel
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Mientras la inflación general se moderó a 3.6% durante la primera mitad de junio, los precios de los servicios turísticos subieron a tasas de doble dígito debido a la Copa Mundial de Futbol.

      El monitoreo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lleva a cabo en las 55 principales ciudades de nuestro país reveló que las tarifas de hotel se incrementaron un 14.9% y se trata de la mayor alza de los últimos cuatro años, concretamente desde la segunda quincena de octubre de 2022.

      Los paquetes turísticos se encarecieron 10.6% y fue el aumento más pronunciado desde la primera quincena de abril del año pasado.

      En tanto, los boletos de avión se vendieron un 9.7 por ciento más caros en comparación con el año pasado, es decir, previo a las vacaciones de verano.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Esta aceleración se atribuye al Mundial de Futbol, del cual México es anfitrión", aseguró la directora de Análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller.

      Por eso ve probable que la inflación de servicios se mantenga elevada por lo menos durante la segunda quincena de junio, pues el último juego que albergará el país será el 30 de junio.

      Analistas de Banorte y Banamex coincidieron en que se registraron presiones relacionadas con el Mundial en categorías relacionadas con el turismo. Mencionaron el mayor costo de los boletos de avión, de hoteles y de los servicios de comida fuera de casa.

      Mientras que en Banco Base explicaron que la inflación en servicios se aceleró significativamente debido a estos ajustes.

      Valmex, por su parte, indicó que el componente subyacente representa 76% del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y excluye los productos más volátiles.

      De ahí que su persistencia seguirá siendo un elemento de vigilancia, advirtió. "Mientras este componente no muestre una convergencia más clara a un objetivo puntual (3%), Banxico difícilmente adoptará una lectura positiva del proceso desinflacionario", explicó el informe del equipo de análisis económico dirigido por Gerónimo Ugarte.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      CFE anuncia proyectos renovables en Sonora y Baja California
      CFE anuncia proyectos renovables en Sonora y Baja California

      CFE anuncia proyectos renovables en Sonora y Baja California

      SLP

      El Universal

      Los planes son combinar energía solar, baterías e hidrógeno verde para seguridad energética

      Detallan acuerdo entre Pemex y Petrobras
      Detallan acuerdo entre Pemex y Petrobras

      Detallan acuerdo entre Pemex y Petrobras

      SLP

      El Universal

      La alianza estratégica es para acelerar la exploración petrolera y avanzar en fertilizantes

      Inflación general anual baja a 3.55% en junio
      Inflación general anual baja a 3.55% en junio

      Inflación general anual baja a 3.55% en junio

      SLP

      El Universal

      La caída de precios en jitomate y chiles contribuyó a desacelerarla, mientras que servicios y transporte aéreo aumentaron

      México gana terreno a China en los Estados Unidos
      México gana terreno a China en los Estados Unidos

      México gana terreno a China en los Estados Unidos

      SLP

      El Universal

      Nuestro país ha ganado participación en sectores industriales clasificados