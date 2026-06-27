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Confirman el relevo en el Tren Maya

Por El Universal

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Confirman el relevo en el Tren Maya
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida del general Óscar David Lozano Águila como director general del Tren Maya, y la llegada del general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho, exdirector de Banjército.

      La Jefa del Ejecutivo señaló que esta rotación es normal entre militares que tienen responsabilidades administrativas.

      "¿Sigue al frente el general Lozano Águila del Tren Maya?", se le preguntó.

      "No, hubo un cambio. Es normal ese cambio, no es en particular por alguna razón. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene como norma hacer cambios cada dos, tres, cuatro años a las personas que están en diversas responsabilidades. Y fue una decisión del general secretario la sustitución. No recuerdo ahora el nombre del general. Estaba él a cargo de Banjército y ahora se fue a cargo del Tren Maya. Y el general Águila entra a cumplir otras funciones.

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      "Pero es parte de la rotación que ellos hacen normalmente en las distintas responsabilidades que tienen", explicó la Presidenta.

      Sheinbaum Pardo aseguró que el desarrollo que ha tenido el Tren Maya ha sido "muy bueno, extraordinario".

      Indicó que el Tren Maya tiene un plan que busca aumentar sus ingresos para que en 2029 llegue a un punto de equilibrio que garantice su autofinanciamiento.

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