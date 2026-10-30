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Valores

Crece deuda de la CFE en 2.9%

En el tercer trimestre del año incrementó sus pasivos

Por El Universal

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Crece deuda de la CFE en 2.9%
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      Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas y aumentó su endeudamiento de julio a septiembre del presente año, de acuerdo con su reporte financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

      Al cierre del tercer trimestre del año, la deuda de la compañía ascendió a 501 mil 315 mil millones de pesos, un aumento de 2.9%, sobre los 487 mil 257 millones del mismo periodo del año pasado. En dicho trimestre registró una pérdida de 23 mil 310 millones de pesos, lo que contrasta con una ganancia de 56 mil 416 millones de pesos del mismo lapso del año pasado.

      La compañía, que dirige Emilia Calleja Alor, dio a conocer que el resultado negativo de la empresa se explica por diferentes factores.

      En primer lugar, en el tercer trimestre de 2026 los ingresos totales de la compañía que provee energía eléctrica en México se incrementaron 18%, al situarse en 161 mil 736 mdp, cifra mayor a los 137 mil 283 millones que obtuvo en esos mismos tres meses de un año antes.

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      En el reporte trimestral no explicó la empresa de electricidad a qué obedeció el incremento. Sin embargo, el resultado podría ligarse a las afectaciones de los energéticos por la guerra entre Estados Unidos e Irán, ya que el gas natural es el principal insumo de la Comisión y se importa de la Unión Americana.

      Las ventas totales de la compañía durante el tercer trimestre de 2026 se situaron en 186 mil 231 mdp, solamente 1% más respecto de los 184 mil 264 millones de pesos de los mismos meses de 2025. Otro factor más que afectó los resultados totales de la compañía estatal fueron los gastos financieros.

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