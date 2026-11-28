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CIUDAD DE MÉXICO.- El índice de morosidad en hipotecas de la banca comercial pasó de 2.62% en diciembre de 2023 a 3.11% en marzo de 2026, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico)

Lo anterior ha sido aprovechado por la delincuencia organizada para "defraudar más", de acuerdo con la consultora Inmobiliaria CIMAC.

"El incremento de la morosidad hipotecaria en México ha puesto de relieve la importancia de informar a la población sobre los remates hipotecarios, una alternativa que puede ofrecer oportunidades de inversión, pero que también implica riesgos financieros y jurídicos, especialmente cuando se anuncian propiedades sin documentación suficiente o mediante intermediarios que son poco confiables", dijo Miguel Álvarez del Castillo, director de la firma.

Expuso que en el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el indicador aumentó de 17.82% a 21.16% durante el mismo periodo, luego de alcanzar 21.63% al cierre de 2025.

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Estas frías cifras reflejan una mayor proporción de créditos hipotecarios vencidos en las carteras analizadas.

Sin embargo, es importante distinguir entre un financiamiento en mora y una propiedad que efectivamente se encuentra en un procedimiento judicial, ha sido adjudicada o está legalmente disponible para su adquisición.

Un crédito vencido no implica, por sí mismo, que el inmueble pueda venderse mediante remate. Para llegar a esa etapa pueden ser necesarios distintos procedimientos legales, cuyo desarrollo depende de las condiciones del crédito, las garantías constituidas y las circunstancias de cada caso.

Los remates hipotecarios suelen promocionarse como una oportunidad para adquirir una vivienda por debajo de su precio comercial.

En algunos casos, lo que se ofrece no es la propiedad de manera inmediata, sino los derechos relacionados con un crédito o un litigio en curso.

Esta diferencia es fundamental, ya que el comprador podría tener que esperar a que concluya un procedimiento judicial, realizar trámites adicionales o enfrentar gastos que no estaban contemplados inicialmente.

"En este contexto, uno de los principales riesgos es el fraude. Personas o empresas sin facultades suficientes pueden anunciar inmuebles como si estuvieran listos para escriturarse, utilizar documentos apócrifos, ocultar la existencia de ocupantes o solicitar anticipos sin acreditar que tienen derechos legítimos sobre el crédito o la propiedad", explicó Álvarez del Castillo.