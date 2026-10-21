Creció economía mexicana 3.7% en septiembre

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CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana ganó fuerza en septiembre debido a la mayor inversión pública y las exportaciones, de acuerdo con analistas.

La segunda economía más grande en América Latina avanzó 3.7% en el mes patrio frente al mismo periodo del año pasado, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que el Inegi publicó este martes.

Se trata del mejor resultado desde septiembre del año de 2023 al restar la inflación, además de los efectos estacionales.

El instituto detalló que las actividades relacionadas con los servicios se expandieron 4%, las cuales contribuyen con dos terceras partes de la economía y se asocian al consumo de los mexicanos.

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En tanto, la industria, que aporta el otro tercio del Producto Interno Bruto (PIB) y está más ligada al comercio exterior, se elevó 3.6%.

En comparación con agosto de este año, el IOAE señala que la economía se expandió 0.1%.

Tras conocer los resultados, la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, expuso que hay varios factores que respaldan el crecimiento este año, como el mayor gasto público en inversión física, que tiene un efecto multiplicador sobre el PIB, y también el fuerte ritmo de las exportaciones de equipo de cómputo, al dispararse 210% entre enero y agosto.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, opinó que la inversión en el país estará condicionada por la incertidumbre asociada al entorno comercial y a la revisión del T-MEC.

Desde su punto de vista, estos factores seguirán siendo relevantes para las perspectivas de crecimiento hacia finales del año.