logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Creció economía mexicana 3.7% en septiembre

De acuerdo con especialistas, debido a la mayor inversión pública y las exportaciones

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
A
Creció economía mexicana 3.7% en septiembre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana ganó fuerza en septiembre debido a la mayor inversión pública y las exportaciones, de acuerdo con analistas.

      La segunda economía más grande en América Latina avanzó 3.7% en el mes patrio frente al mismo periodo del año pasado, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que el Inegi publicó este martes.

      Se trata del mejor resultado desde septiembre del año de 2023 al restar la inflación, además de los efectos estacionales.

      El instituto detalló que las actividades relacionadas con los servicios se expandieron 4%, las cuales contribuyen con dos terceras partes de la economía y se asocian al consumo de los mexicanos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En tanto, la industria, que aporta el otro tercio del Producto Interno Bruto (PIB) y está más ligada al comercio exterior, se elevó 3.6%.

      En comparación con agosto de este año, el IOAE señala que la economía se expandió 0.1%.

      Tras conocer los resultados, la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, expuso que hay varios factores que respaldan el crecimiento este año, como el mayor gasto público en inversión física, que tiene un efecto multiplicador sobre el PIB, y también el fuerte ritmo de las exportaciones de equipo de cómputo, al dispararse 210% entre enero y agosto.

      La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, opinó que la inversión en el país estará condicionada por la incertidumbre asociada al entorno comercial y a la revisión del T-MEC.

      Desde su punto de vista, estos factores seguirán siendo relevantes para las perspectivas de crecimiento hacia finales del año.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SpaceX perdió 1.084 mdd al tercer trimestre de 2026
        SpaceX perdió 1.084 mdd al tercer trimestre de 2026

        SpaceX perdió 1.084 mdd al tercer trimestre de 2026

        SLP

        EFE

        La compañía fundada y dirigida por el magnate Elon Musk facturó 27.083 millones de dólares entre enero y septiembre

        Cae el atractivo de Tulum
        Cae el atractivo de Tulum

        Cae el atractivo de Tulum

        SLP

        EFE

        Altos costos y sargazo ponen en alerta a joya turística del Caribe

        Suspenden más de un millón de líneas
        Suspenden más de un millón de líneas

        Suspenden más de un millón de líneas

        SLP

        El Universal

        Privados no buscan extraer petróleo
        Privados no buscan extraer petróleo

        Privados no buscan extraer petróleo

        SLP

        El Universal

        Se desploma el crédito bancario para extraer hidrocarburos por falta de certeza jurídica