Dejaría Mundial una derrama de unos mil 30 mdd
Se alcanzaría esa cifra directa por turismo en nuestro país
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa Mundial de Futbol de 2026 dejaría una derrama económica directa por turismo de alrededor de mil 30 millones de dólares (mmdd) en México, pero su impacto sobre la economía, los gobiernos locales y el sistema financiero sería acotado debido a que el país albergará únicamente 13 de los 104 partidos del torneo, estimó Moody´s Local México.
De acuerdo con el análisis de la calificadora, el efecto económico del torneo de futbol para México será menor al observado en otras ediciones recientes del Mundial, ya que la mayor parte de los encuentros se disputarán en Estados Unidos y Canadá.
Moody´s prevé la llegada de 768 mil visitantes a las sedes mexicanas, de los cuales 521 mil serían turistas nacionales y 247 mil extranjeros. Esta cifra se ubica muy por debajo de algunas proyecciones oficiales que estimaban hasta 5.5 millones de visitantes.
La firma explicó que existen diversos factores que podrían limitar la afluencia de aficionados. Entre ellos destacan el mayor costo de los boletos respecto a la edición de Qatar 2022, las largas distancias entre las ciudades sede en Norteamérica, las restricciones migratorias en Estados Unidos y el hecho de que la mayoría de los partidos que se jugarán en territorio mexicano no involucrarán a selecciones consideradas de primer nivel. Estos elementos reducirían la capacidad del país para atraer un flujo masivo de visitantes internacionales.
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El principal beneficiario sería el sector turístico. Moody´s estima que la mayor parte de la derrama económica se concentrará en hospedaje, transporte, alimentos, entretenimiento.
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