Aguinaldo 2026: ¿Cuántos días te deben pagar por ley?

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Estamos a nada de terminar el año, y con el cierre viene uno de los pagos más esperados por los trabajadores en México: el aguinaldo.

Esta prestación representa un ingreso adicional para miles de personas y, aunque suele utilizarse para cubrir gastos de las fiestas decembrinas, también es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, los empleados del sector privado tienen derecho a recibir un aguinaldo equivalente a 15 días de salario como mínimo, siempre que hayan trabajado durante todo el año.

Sin embargo, esto no significa que todos los trabajadores deban recibir exactamente esa cantidad. Algunas empresas ofrecen prestaciones superiores mediante contratos individuales, colectivos o políticas internas.

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La legislación establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Es importante señalar que las empresas pueden adelantar el depósito, incluso durante noviembre, pero no están obligadas a hacerlo antes de la fecha establecida en la LFT.

¿Quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo en México?

Esta prestación no está limitada a quienes tienen un contrato por tiempo indefinido. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que también tienen derecho a recibirla:

Trabajadores de base.

Empleados de confianza.

Personal de planta.

Trabajadores sindicalizados.

Personas contratadas por obra o tiempo determinado.

Empleados eventuales.

Agentes de comercio, vendedores y comisionistas que se rijan por la legislación laboral.

Asimismo, quienes no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo, de acuerdo con el tiempo que hayan trabajado.

Aunque el mínimo establecido por la LFT para el sector privado es de 15 días, existe un grupo de trabajadores que recibirá una prestación mayor.

De acuerdo con un decreto que firmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 40 días de salario.

Este beneficio también contempla determinados casos de pensionados y beneficiarios, conforme a las disposiciones aplicables.

El pago de esta prestación para los trabajadores federales puede comenzar a partir de este martes 10 de noviembre, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Si el patrón no cumple con esta obligación o entrega una cantidad menor a la que corresponde, los trabajadores pueden solicitar orientación y asesoría ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.