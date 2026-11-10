La inflación gana a las previsiones

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Ciudad de México.- De cara a El Buen Fin, la inflación hizo más daño al bolsillo de lo previsto y subirá con mayor velocidad a fin de año, calculan analistas.

Al monitorear 55 ciudades, el Inegi encontró que la inflación alcanzó 3.8% en septiembre pasado y fue la tasa más alta desde el mes de mayo.

El resultado rebasó los pronósticos de los 36 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis consultados por Citi la semana pasada, ya que el francés BNP Paribas, el más pesimista, esperaba una tasa de 3.7%.

El Inegi cotiza casi 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue la cebolla, con un aumento de 82.2%; seguido del jitomate, que subió 43.9%.

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Si bien los incrementos han sido puntuales, concentrados en el jitomate, cebolla y otros alimentos clave, el potencial de alzas por el fenómeno de "El Niño" en los próximos meses se mantiene latente, advirtieron analistas.

El gas Licuado de Petróleo (LP), consumido por ocho de cada 10 casas del país, repuntó 3.2% en septiembre y puso fin a 10 meses al hilo a la baja. En Banorte prevén que el gas LP puede extender sus alzas conforme se acerque el invierno y siga el conflicto en Medio Oriente.

Destacaron los boletos de avión, que se elevaron 31.1% y fue su mayor alza desde marzo de 2024. Según el Inegi, el costo de la turbosina se disparó 87.7% en septiembre y fue el aumento más significativo desde junio de 2022, cuando los petroprecios repuntaron por la guerra en Ucrania.

Aunque la guerra termine pronto, indicó que la infraestructura petrolera del Medio Oriente se encuentra dañada, por lo que tomará tiempo para que baje la turbosina.

Analistas de Actinver dijeron que las tarifas eléctricas también impulsaron a la inflación.

El servicio aumentó 4.7% ante el fin del subsidio a tarifas eléctricas por temporada de verano en 18 ciudades donde el Inegi tiene cobertura.

Señalaron que el ajuste contribuyó a que Quintana Roo alcanzara una inflación de 5.1%, la más alta del país. Explicaron que en la primera mitad de noviembre suele haber otro aumento, cuando acaba el subsidio en más ciudades.

Después, los descuentos de El Buen Fin, campaña que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, suelen moderar temporalmente los precios de mercancías, por lo que en Actinver estiman que la inflación va a cerrar el año en 4%.