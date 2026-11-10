Qué es el Buen Fin y cómo funciona para los comercios

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Cada noviembre, miles de negocios en México se suman a la misma campaña de ofertas. Si nunca has participado, es normal tener dudas sobre qué es el Buen Fin, cómo funciona para un comercio y qué necesitas para sumarte sin improvisar.

La edición 2026 será del viernes 13 al martes 17 de noviembre. Antes de decidir si participas, conviene entender cómo está organizada la campaña y qué te pide.

Qué es el Buen Fin y cómo nació

Se trata de una campaña nacional de ofertas y promociones que la Secretaría de Economía coordina con el sector privado desde 2011.

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La primera edición se realizó del 18 al 21 de noviembre de ese año. Desde entonces se celebra cada noviembre, con la idea de incentivar el mercado interno y que los consumidores encuentren ofertas reales en precio y calidad.

En la organización participan, por el sector público, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, el SAT y la PROFECO. Por el sector privado participan, entre otros, el Consejo Coordinador Empresarial y la Concanaco Servytur.

La edición 2026 será la número 16 y pondrá el foco en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Cómo funciona el Buen Fin para un comercio

Para el negocio, participar implica tres cosas: registrarse, definir sus ofertas y estar listo para cobrar. Hay que distinguir entre los requisitos para participar en la campaña y los del sorteo que organiza el SAT.

Registro gratuito

El registro se hace en el portal oficial elbuenfin.org y no tiene costo. Pide RFC activo y válido, además de datos de contacto reales del negocio: persona enlace, teléfono, correo, ubicación y giro. En 2026, el registro cierra el 12 de noviembre a las 23:59 horas.

Con el registro, el negocio puede usar la identidad gráfica oficial de la edición y aparecer como participante.

Regularidad fiscal y terminal activa para el sorteo

El SAT organiza un sorteo entre consumidores y comercios que tiene requisitos adicionales. Entre los requisitos para participar, el comercio debe:

*estar registrado en el portal antes del cierre;

*contar con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva;

*tener Buzón Tributario activo y medios de contacto actualizados;

*contar con una terminal punto de venta activa proporcionada por una institución bancaria participante;

*cumplir las bases, términos y condiciones publicadas por el SAT.

El registro en la campaña y la participación en el sorteo son procesos distintos. Puedes participar sin entrar al sorteo.

Qué cambia si tu negocio hoy cobra solo en efectivo

Durante la campaña, muchos clientes llegan dispuestos a pagar con tarjeta o con su celular, sobre todo en compras de mayor monto. Si hoy solo recibes efectivo, el Buen Fin puede ser el momento para sumar pagos electrónicos.

Para un comercio que apenas está entendiendo qué es el Buen Fin, revisar con tiempo las opciones de equipo de cobro evita decidir con prisa la última semana. Al comparar, toma en cuenta:

*Formas de pago: qué medios podrás recibir con cada opción.

*Movilidad: si cobrarás siempre en caja o también fuera del mostrador.

*Conectividad: si el equipo usa su propia conexión o depende de tu red o tu celular.

*Comprobantes: si necesitas imprimir tickets o puedes enviarlos de forma digital.

*Condiciones de uso: los requisitos y costos aplicables de cada solución.

Una vez que tengas el equipo, haz algunas ventas de prueba para que tú y tu personal se familiaricen con el proceso.

Fuente: Shutterstock

Primeros pasos para participar sin improvisar

Si decides sumarte, este orden te ayuda a avanzar:

1.Revisa tu situación fiscal. Confirma que tu RFC esté activo y, si te interesa el sorteo, que tu opinión de cumplimiento sea positiva.

2.Regístrate en elbuenfin.org. Hazlo antes del 12 de noviembre y guarda tu confirmación.

3.Define tus ofertas. Elige pocos productos y una promoción clara para cada uno.

4.Prepara el cobro. Asegúrate de aceptar todas las formas de pago que usan tus clientes y prueba tu equipo.

5.Organiza a tu equipo. Define turnos y horarios para los cinco días de campaña.

Preguntas frecuentes

¿Cualquier negocio puede participar en el Buen Fin?

Pueden participar personas físicas y morales con RFC activo y válido que se registren en el portal oficial con datos de contacto reales. No se exige un tamaño mínimo de negocio.

¿Cuánto cuesta registrarse en el evento?

Nada. El registro en elbuenfin.org es gratuito, y la participación en el sorteo del SAT tampoco requiere comprar ningún boleto.

¿Necesito una terminal para participar?

No para registrarte en la campaña. Contar con una terminal punto de venta activa proporcionada por una institución bancaria participante es uno de los requisitos para participar en el sorteo del SAT para comercios.

¿Puedo participar si vendo en línea?

Sí. Las ventas en línea forman parte del programa, y el portal oficial puede incluir enlaces a los sitios web de los participantes registrados.

Fuente: Shutterstock

Entender qué es el Buen Fin y cómo funciona desde el lado del comercio te permite decidir con información. Si vas a participar, empieza por el registro y deja el cobro listo antes del viernes 13 de noviembre.