Denuncian a SHEIN por plagio

Oaxaca, Oax.- Artesanas y artesanos de las comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denuncian a la empresa SHEIN de plagio de textiles; la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca (SECULTA) señala apropiación cultural indebida de los textiles y exige que se retiren del mercado.

En la plataforma digital del gigante asiático, una blusa corsé con estampado de los tradicionales bordados que artesanas y artesanos de la región del Istmo elaboran para huipiles y trajes, se ofertan en menos de 350 pesos mexicanos. Sin embargo, para las artesanas y artesanos estas prendas que llevan al menos tres semanas en su elaboración, su costo asciende a más de 3 mil pesos, por el trabajo y tiempo que lleva.

En tanto que, la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca se sumó a los señalamientos y exige que la empresa retire inmediatamente de la circulación, venta y promoción cualquier prenda que imite los diseños de los textiles del Istmo de Tehuantepec.

Pidió un diálogo para con las comunidades istmeñas para reparar el daño causado y reconocer el valor económico y simbólico de su patrimonio cultural.

Seculta expuso que la empresa SHEIN, en conjunto con el vendedor “DANNY C&R”, han comercializado la prenda que imita los diseños de los bordados del Istmo de Tehuantepec.

En lo que va de este mes de agosto van varios casos de plagio y apropiación cultural indebido de las danzas, textiles, símbolos espirituales, la lengua y cultura de los pueblos originarios y afromexicanos.