logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Denuncian a SHEIN por plagio

Por El Universal

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian a SHEIN por plagio

Oaxaca, Oax.- Artesanas y artesanos de las comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denuncian a la empresa SHEIN de plagio de textiles; la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca (SECULTA) señala apropiación cultural indebida de los textiles y exige que se retiren del mercado.

En la plataforma digital del gigante asiático, una blusa corsé con estampado de los tradicionales bordados que artesanas y artesanos de la región del Istmo elaboran para huipiles y trajes, se ofertan en menos de 350 pesos mexicanos. Sin embargo, para las artesanas y artesanos estas prendas que llevan al menos tres semanas en su elaboración, su costo asciende a más de 3 mil pesos, por el trabajo y tiempo que lleva.

En tanto que, la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca se sumó a los señalamientos y exige que la empresa retire inmediatamente de la circulación, venta y promoción cualquier prenda que imite los diseños de los textiles del Istmo de Tehuantepec.

Pidió un diálogo para con las comunidades istmeñas para reparar el daño causado y reconocer el valor económico y simbólico de su patrimonio cultural.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Seculta expuso que la empresa SHEIN, en conjunto con el vendedor “DANNY C&R”, han comercializado la prenda que imita los diseños de los bordados del Istmo de Tehuantepec. 

En lo que va de este mes de agosto van varios casos de plagio y apropiación cultural indebido de las danzas, textiles, símbolos espirituales, la lengua y cultura de los pueblos originarios y afromexicanos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La informalidad laboral, al alza
La informalidad laboral, al alza

La informalidad laboral, al alza

SLP

El Universal

Alcanza la mayor tasa desde 2021, informa el Inegi

Denuncian a SHEIN por plagio
Denuncian a SHEIN por plagio

Denuncian a SHEIN por plagio

SLP

El Universal

El peso cierra con ganancias previo a datos de inflación de EU
El peso cierra con ganancias previo a datos de inflación de EU

El peso cierra con ganancias previo a datos de inflación de EU

SLP

El Universal

La divisa mexicana se ve afectada por la inflación en Estados Unidos en los mercados financieros internacionales.

Coparmex alerta sobre empresas informales
Coparmex alerta sobre empresas informales

Coparmex alerta sobre empresas informales

SLP

El Universal

El presidente de Coparmex advierte sobre la alarmante cifra de empresas informales en México y su repercusión social.