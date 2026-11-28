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SANTIAGO.- El desempleo en Chile alcanzó los dos dígitos y llegó al 10%, marcando un nuevo máximo en el último lustro y aumentando la presión contra el gobierno de José Antonio Kast, según las cifras oficiales divulgadas el viernes.

De acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional se situó en un 10% en el trimestre terminado en octubre, lo que supone un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado y se traduce en 1.036.291 personas sin trabajo.

Es la primera vez desde mayo de 2021 que el indicador se sitúa en los dos dígitos, algo que no se había registrado en el país sudamericano desde la pandemia del COVID-19.

El deterioro de las condiciones laborales también se refleja al comparar la cantidad de personas ocupadas: según la comparación anual, en el trimestre de agosto a octubre se destruyeron 35.413 puestos de trabajo. Octubre es a su vez el cuarto mes consecutivo en el que se destruye empleo.

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La situación es aún más compleja para las mujeres, grupo en el que la tasa de desocupación alcanzó un 10,7%, el mayor nivel desde abril de 2021.

La tasa de desempleo ya había marcado récords en las dos mediciones anteriores, por lo que aumenta la presión sobre la administración de Kast , en el poder desde marzo.

El ministro de Trabajo, Tomás Rau, reconoció que los datos del INE son "una mala cifra" pero atribuyó el aumento del desempleo a que "más gente está saliendo a buscar empleo".