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Valores

Dólar, en su mayor precio en 14 meses

Se ha disparado 1.77 pesos desde el 5 de septiembre

Por El Universal

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Dólar, en su mayor precio en 14 meses
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      Ciudad de México.- El dólar alcanzó nuevas alturas por el limitado progreso de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la diferencia de tasas de interés, explicaron analistas.

      Las sucursales de Banamex cerraron este miércoles vendiendo el dólar en 19.18 pesos, 30 centavos por arriba del martes, el precio más caro desde el 5 de septiembre de 2025.

      Al mayoreo, la paridad terminó sobre 18.70 unidades y significó una depreciación de 1.4% que colocó al peso como la moneda con peor desempeño de la jornada, de acuerdo con Bloomberg.

      Por la oferta y la demanda, el dólar se ha disparado 1.77 pesos desde que comenzó septiembre.

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      La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, dijo que el peso fue afectado por el poco progreso en negociaciones del T-MEC y el fortalecimiento del dólar.

      Para la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, el peso fue la divisa más depreciada en la sesión debido a que continúa el desmantelamiento de posiciones de carry trade, ante la reducción del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

      Mientras, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este miércoles un 1,43 %, para completar cinco sesiones al alza, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, escaló a las 70.249,54 unidades.

      Wall Street cerró en verde, con avances en sus principales indicadores gracias al repunte de las tecnológicas. El Dow Jones subió un 0,69 %, hasta 52.856 puntos; el selectivo S&P 500 sumó un 0,58 %, hasta 7.757 enteros; y el Nasdaq ganó un 1,05 %, hasta 26.702 unidades.

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