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México, en lugar 8 en adopción de IA

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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México, en lugar 8 en adopción de IA
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Por la capacidad para adoptar, invertir, investigar, desarrollar y hacer uso de la inteligencia artificial (IA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubicó a México en el sitio 8 de una lista de 20 países en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA).

      Ese sitio lo deja fuera de los primeros lugares de la clasificación que segmenta a los países grado de madurez en: pioneros, adoptantes y exploradores.

      México obtuvo 52 puntos de un total de 100, con las calificaciones más bajas en factores habilitantes, investigación, desarrollo y adopción y con el mejor desempeño en gobernanza, que se refiere a estrategias nacionales de impulso, marcos legales de ciberseguridad, instituciones responsables, entre otros puntos.

      Chile, Brasil y Uruguay lograron situarse con más de 60 puntos en los tres primeros lugares, lo que los ubica en el primer segmento, en el de "pioneros", ya que muestran "un desempeño elevado y relativamente consolidado en infraestructura, talento, investigación, innovación y gobernanza".

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      En el segundo segmento de "adoptantes" se ubicó a los países con entre 35 y 60 puntos, por desarrollar capacidades relevantes, pero que mantienen brechas que "limitan un despliegue más amplio de la IA", ahí se ubica a Colombia, Costa Rica y Argentina, Perú y México, Ecuador, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Trinidad y Tobado, en ese orden.

      En el tercer segmento de "exploradores", se clasificó a los países con menos de 35 puntos, por encontrarse en etapa temprana de desarrollo y tener restricciones en infraestructura, investigación, adopción o gobernanza.

      Ahí se ubicaron Paraguay, Jamaica, Cuba, Guatemala, Bolivia, Honduras y Venezuela.

      En el documento del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, la Cepal aseguró que la cobertura de redes móviles y 5G es relevante para el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial. Siendo los países con mayores cobertura Uruguay, República Dominicana, Brasil, Chile, Guatemala, México, Colombia y Perú.

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