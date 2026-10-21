Concanaco ve necesaria transición gradual de pagos electrónicos

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Para lograr que la recién aprobada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos reduzca el uso de dinero en efectivo los cambios debieran ser graduales, consideró el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre.

"La respaldamos (la ley) y llevamos a las mesas con el gobierno la petición de una transición gradual para que los negocios familiares, que representan el 95% de la economía, puedan participar, ahora viene lo decisivo, que cobrar digitalmente, sea sencillo y accesible", expuso.

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El empresario dijo que "insisten en tener condiciones preferenciales y espacios de cero comisión para las micro y pequeñas empresas y los negocios familiares"."Considero que, entre los retos para la implementación de esa nueva legislación, está el mejorar el acceso a Internet en todas las comunidades".Además de que deberá de hacerse una campaña de promoción del uso de tecnología y de pagos digitales.Rechazó que con esta legislación los pequeños empresarios vayan a pagar más impuestos por una mayor fiscalización."Se paga más de propina que con el Régimen Simplificado de Confianza", comentó.Expuso que acordaron con la Secretaría de Hacienda impulsar el uso de pagos digitales como Codi y Dimo en negocios familiares, por ser los más usados.Recordó que el Senado aprobó el 20 de octubre dicha ley, cuya la minuta se remitió al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.En conferencia de prensa, De la Torre explicó que digitalizar los pagos y reducir el uso de efectivo debe llevar a vender más a los negocios.Con la nueva ley se buscará obligar el pago digital y evitar el uso de efectivo en ciertos sectores a los que se les denominará estratégicos.Por otra parte, se refirió a los datos de crecimiento económico que dio a conocer el INEGI.Comentó que al mes de septiembre se registró un crecimiento de 3.7% anual, en tanto que el Inegi corrigió al alza el crecimiento del mes de agosto de 2.5 a 3.2%."El sector comercio y servicios creció al 4%, una señal alentadora, aunque no todos los negocios han crecido", comentó.