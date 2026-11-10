El empleo en México alcanza récord

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Ciudad de México.- El empleo formal en México aceleró en octubre con la creación de 161,077 puestos de trabajo, por encima de los 128,803 registrados en septiembre, y llevó la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a un máximo histórico de 23.09 millones de plazas.

El aumento mensual fue del 0.7%, aunque quedó por debajo de los 217,491 puestos creados en octubre de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por el organismo autónomo mexicano.

Al cierre del mes, el IMSS contabilizó un total de 23,088,353 puestos de trabajo, de los que el 86.8% son permanentes y el 13.2% eventuales.

Los empleos permanentes también alcanzaron un récord, con 20,043,824 plazas.

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En los primeros 10 meses de 2026, México creó 571,277 puestos de trabajo, un 2.5% más que al cierre de diciembre.

El salario base de cotización promedio se situó en octubre en 664.7 pesos diarios.

Por sectores, transportes y comunicaciones encabezaron el crecimiento anual del empleo, con un 6.7%, seguido del extractivo, con un 5.5%, y la construcción, con un 3.4%.

En contraste, el sector agropecuario cayó un 2.5%, mientras que los servicios para empresas retrocedieron un 0.02%.

El IMSS contabilizó además 1,008,887 registros patronales, 127 más que en septiembre.