Robo al transporte de carga se traslada a caminos estatales: CSP

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el robo al transporte de carga se ha desplazado hacia carreteras estatales, luego de que, aseguró, este delito disminuyó en los tramos donde el Gobierno federal implementó la estrategia Robo Cero.

La mandataria federal señaló que los operativos de seguridad han permitido reducir la incidencia delictiva en determinadas vías federales; sin embargo, reconoció que ahora los robos se presentan en carreteras bajo jurisdicción de los gobiernos estatales.

Ante esta situación, indicó que es necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades locales y la Guardia Nacional para ampliar las acciones de vigilancia y protección a los transportistas y sus mercancías.

Sheinbaum mencionó que, entre las estrategias implementadas para combatir este delito, se encuentran el Operativo Escalón y el programa Cero Robos, con los que se busca reducir los asaltos al autotransporte de carga.

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En otro tema, la Presidenta respondió a las denuncias del sector transportista sobre presuntos cobros duplicados o triplicados por parte de gobiernos locales, así como la falta de comprobantes fiscales por estos pagos.

Explicó que su administración mantiene mesas de trabajo permanentes con organizaciones del sector, entre ellas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), para revisar las inconformidades y buscar soluciones.

Indicó que la Secretaría de Gobernación interviene para reunir a las partes involucradas y revisar si los cobros realizados por autoridades estatales y municipales se encuentran dentro de la legalidad.

"La Secretaría de Gobernación está atendiendo para poder sentarlos a la mesa de trabajo, ver la legalidad de estos cobros y resolver el problema", afirmó.

La mandataria federal sostuvo que estas prácticas se han identificado en un número reducido de municipios y entidades, aunque no precisó cuáles son los gobiernos señalados por los transportistas.

Asimismo, recordó que recientemente su administración atendió las inconformidades del sector relacionadas con modificaciones fiscales impulsadas por la Secretaría de Hacienda.