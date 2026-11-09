Aeroméxico y Delta lanzan 3 nuevas rutas hacia EU

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La alianza Aeroméxico-Delta dio a conocer el inicio de tres nuevas rutas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): Nashville, Tennessee; Nuevo Orleans, Luisiana; San Juan, Puerto Rico; así como la suma de una nueva frecuencia diaria a Austin, Texas, a partir de junio de 2027.

Nuevas rutas y frecuencias anunciadas por Aeroméxico-Delta

Aeroméxico operará cada ruta con un total de cuatro frecuencias semanales, convirtiéndose en las únicas opciones de vuelo directo entre la Ciudad de México y los tres primeros destinos.

Con ello, la alianza Aeroméxico-Delta alcanzará una red conformada por 30 destinos entre Ciudad de México y Estados Unidos, brindando a los pasajeros mayores opciones de conectividad bajo su acuerdo de colaboración conjunta.

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Declaraciones de ejecutivos sobre expansión y conectividad

Al respecto, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, declaró que la incorporación de Nashville, Nueva Orleans y San Juan les permitirá brindar mayores opciones de conectividad, acercando a los pasajeros a destinos con identidad única y grandes atractivos.

"En conjunto con Delta seguiremos explorando mercados y creando mayores conexiones que fortalezcan el turismo y los lazos entre México y los Estados Unidos", añadió.

Además de los tres nuevos destinos, a partir del 3 de junio, Aeroméxico sumará una nueva frecuencia diaria a los vuelos entre Ciudad de México y Austin, brindando a los pasajeros mayores opciones de viaje hacia uno de los mercados clave de la alianza en Texas.

De esta manera, en conjunto con el servicio a Dallas/Forth Worth, Houston y San Antonio, Aeroméxico operará seis vuelos diarios a Texas desde la Ciudad de México.

Alex Antila, vicepresidente para Latinoamérica en Delta, dijo que la aerolínea ha mantenido un crecimiento constante en Austin y, actualmente, opera más de 60 salidas diarias en los días de mayor demanda.

"Gracias a nuestro acuerdo de colaboración conjunta, los clientes de Aeroméxico contarán con una mayor variedad de horarios, conectando fácilmente desde Austin hacia el resto de la red operada por Delta", apuntó.

Aeroméxico operará las rutas a Nashville y Nueva Orleans con aeronaves Embraer 190, las cuales cuentan con capacidad para 99 pasajeros, incluyendo 11 en clase Premier.

Mientras que los servicios a San Juan y Austin serán operados con equipos 737 MAX 8, que pueden transportar hasta 166 pasajeros, incluyendo 16 en clase Premier.

Ambos equipos cuentan con mensajería gratuita a bordo, snacks y bebidas sin costo adicional.

La incorporación de San Juan, Nashville y Nueva Orleans se suma a los recientes anuncios de las rutas directas a Portland, Orange County y Fort Lauderdale desde la Ciudad de México, que iniciarán operaciones en enero de 2027.