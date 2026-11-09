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Inegi reporta inflación anual de 3.75% hasta octubre

En el mismo mes de 2025 el acumulado se ubicó en 3.57%

Por EFE

Noviembre 09, 2026 11:15 a.m.
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Inegi reporta inflación anual de 3.75% hasta octubre
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      La inflación general anual en México se elevó al 3.75 % en octubre, desde el 3.45 % de septiembre, y suma tres meses consecutivos al alza, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      El indicador acumula aumentos desde agosto, cuando se situó en el 3,26 %, tras el 3,12 % de julio y el 3,37 % de junio.

      El Inegi reportó que en octubre la inflación general aumentó un 0,65 % y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en el 0,36 % y la anual en el 3,57 %.

      El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

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      El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0,34 % mensual y un 3,80 % anual.

      Este nivel fue mayor al 3,75 % registrado en septiembre pasado, según datos del Inegi.

      Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0,22 % y los servicios un 0,44 % mensual.

      En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3,25 %, mientras que los servicios crecieron un 4,32 %.

      Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 4,53 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2,15 %.

      En los servicios, la vivienda aumentó un 3,53 %, la educación un 5,84 % y otros servicios un 4,87 %.

      El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, avanzó un 1,75 % mensual y acumuló un alza anual del 3,59 %.

      En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con un alza anual del 2,99 %.

      Las frutas y verduras se dispararon un 13,19 % anual, mientras que los pecuarios bajaron un 3,61 %.

      El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 2,13 % mensual, principalmente por la conclusión del subsidio a las tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades del país.

      Entre los productos con mayor incidencia al alza en octubre destacaron la electricidad, cuyo precio aumentó un 18,51 % mensual; el transporte aéreo, un 26,36 %; el jitomate, un 9,68 %; el gas doméstico LP, un 3,67 %; y el tomate verde, un 35,58 %.

      En contraste, bajaron los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, un 2,48 %; la papa y otros tubérculos, un 6,29 %; el limón, un 16,53 %; la naranja, un 8,90 %; los plátanos, un 4,83 %; y el chile serrano, un 8,98 %.

      Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en los seguros y servicios financieros, con un 7,55 %; en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7 %, y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6,20 %.

      Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, avanzó un 0,61 % mensual y aumentó un 3,59 % anual en octubre.

      Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una inflación del 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.

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