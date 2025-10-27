logo pulso
El peso mexicano abre la semana con ganancias frente al dólar

El peso subió 0.29% y se ubicó entre las divisas más fuertes, según Bloomberg.

Por El Universal

Octubre 27, 2025 09:04 a.m.
El peso se fortalece al inicio de la semana.

El peso se fortalece al inicio de la semana.

Durante la mañana del 27 de octubre, el peso mexicano inició la semana con ganancias frente al dólar, dando un costo de 18.39 pesos, de acuerdo con la medición de la plataforma Bloomberg.

Lo que representa un alza del 0.29% con respecto al cierre del viernes. De acuerdo con el índice del dólar, este cae 0.12%, lo que indica que al menos 15 de las 16 divisas seguidas por Bloomberg subieron frente al dólar. En este ranking, el peso ocupa el sexto lugar con una ganancia del 0.27%.

Según la información de Bloomberg, el dólar se cotiza sin grandes cambios significativos en las primeras horas del lunes, manejando precios similares en los principales portales bancarios:

  • Banamex: $18.91 por dólar

  • BBVA México: $18.92 por dólar

  • Banorte: $18.80 por dólar

  • Banco Azteca: $19.30 por dólar

