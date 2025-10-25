No afectará liquidación de CIBanco, según IPAB

Ciudad de México.- El secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Gabriel Ángel Limón, descartó que el proceso de liquidación de CIBanco merme el fondo de protección de la institución, ya que representa sólo 4% de los recursos para enfrentar estos casos.

A lo largo de la última década, el fondo de protección del IPAB se quintuplicó y alcanzó un saldo de 121 mil millones de pesos al cierre de septiembre, previo a la liquidación del banco.

En entrevista con El Universal dijo que antes de diciembre se resarcirá el monto dentro del seguro de depósito en el IPAB, ya que 50.4% de ahorradores de CIBanco están cobrando sus recursos que tenían ahorrados.

CIBanco fue liquidado el pasado 10 de octubre, a petición de los inversionistas del banco, debido a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la institución, junto con Intercam y Vector, de posibles operaciones ilícitas, lo que significó un golpe reputacional que provocó la salida de clientes y la venta de su negocio fiduciario a Multiva, en el que se convirtió en el principal jugador en el mercado.

El funcionario del IPAB explicó que después de las dos liquidaciones recientes en el sistema financiero mexicano, correspondientes a Famsa y Accendo, el proceso de CIBanco será mucho más rápido para pagar a los ahorradores.

La liquidación de Famsa fue en 2021 y se tardaron 23 días, mientras que a CIBanco se alcanzó a 50% de clientes en una semana.