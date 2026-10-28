Elevará México cuota migratoria
El incremento a la tarifa dejará al país en desventaja frente a otros
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CIUDAD DE MÉXICO.- El alza al Derecho de No Residente (DNR) o cuota migratoria que está por aprobarse por el Poder Legislativo dejará a México en desventaja frente a otros países, a pesar de la ubicación geográfica ideal para conectar vuelos internacionales.
El recién aprobado aumento de 17.8% de dicho derecho deja la tarifa para turistas internacionales en 63 dólares y hace que México pierda oportunidad de ser la conexión para transportar pasajeros entre Europa, Latinoamérica o Asia.
Nicolás Rhoads, experto en aviación y socio fundador de Clear Lift Aviation Consultants, dijo que el incremento al DNR deja a los aeropuertos mexicanos en una situación poco competitiva frente a otros ubicados en ciudades como Panamá, Bogotá o Sao Paulo.
Aeropuertos de Latinoamérica que pueden servir de conexión para vuelos que vienen de Norteamérica o de Europa a Sudamérica, ya que ellos cobran una tarifa a los inmigrantes más económica.
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"México está en una posición excelente porque a través de nuestros aeropuertos se podrían transportar pasajeros entre Europa y Centroamérica y Sudamérica o entre Asia y Centroamérica o Sudamérica o Norteamérica", indicó.
Sin embargo, México tendría una tarifa a turistas extranjeros de 63 dólares al entrar al país, mientras Bogotá no cobra nada, Panamá 1.30 dólares, Lima 11.90 dólares y Sao Paulo 3.20 dólares.
Atlanta, con uno de los aeropuertos con más conexiones en EU, tiene tarifa de 28.3 dólares; Londres, en el aeropuerto de Heathrow, de 39.90 dólares.
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