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Se disparan exportaciones 37.9% en septiembre

Sectores como equipos eléctricos, minerometalurgia y automotriz impulsaron el aumento en las ventas al exterior

Por Redacción

Octubre 27, 2026 11:53 a.m.
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Se disparan exportaciones 37.9% en septiembre
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      A pesar de la nueva política comercial mundial, las exportaciones de México mantienen su crecimiento mensual en fuertes ritmos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      En septiembre pasado las ventas a otros países alcanzaron el valor de 77 mil 797 millones de dólares (mmdd), una cifra que representó un crecimiento de 37.9%, ligeramente menor al 40.4% de agosto pasado.

      "Los incrementos más importantes se observaron en las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos con 94.7%, de productos de la minerometalurgía 15.5%, de maquinaria y equipo especial para industrias diversas 14.7%, de productos plásticos y de caucho 12.9% y de productos automotrices 5.7%", dijo el Inegi.

      La salida de productos petroleros y del sector agropecuario registraron aumentos de 9.6% y 4.6%, respectivamente.

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      En el informe de la Balanza Comercial de Mercancías, el Inegi explicó que las exportaciones automotrices crecieron 5.7%.

      Estados Unidos es el mercado en el que más se concentran las exportaciones, en el caso de los productos manufactureros que se dirigieron a dicho país hubo incrementos anuales de 43.5%, cifra mayor al 16.4% de las canalizadas al resto del mundo.

      "El ascenso anual de las exportaciones de productos automotrices se derivó de la combinación de un aumento de 8.5% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de una caída de 7.4% en las dirigidas a otros mercados".

      Mantienen aumento importaciones

      En septiembre, la compra de productos de otros países alcanzó los 78 mil 403 millones de dólares, cifra 33.1% mayor al mes previo.

      "Se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 63 mil 103 millones de dólares nivel superior en 38.8% al reportado en septiembre de 2025. A su vez, esta cifra derivó de avances de 39.6% en las importaciones de productos no petroleros de uso intermedio y de 26% en las de bienes petroleros de uso intermedio.

      "Por su parte, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 5 mil 477 millones de dólares, lo que implicó un alza anual de 18.7%".

      Balanza comercial superavitaria

      El acumulado de enero a septiembre sumó exportaciones por 627 mil 194 millones de dólares, 30.4% mayor a lo visto en el mismo período del año anterior.

      En tanto que las importaciones acumularon en dicho período 617 mil 940 millones de dólares. Lo que dejó un saldo positivo al país de 9 mil 254 millones de dólares.

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