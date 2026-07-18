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Exportación de cerveza mexicana sufre caída

Se redujo en el acumulado de enero a mayo en 4.2%, respecto al mismo período de 2025

Por El Universal

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Exportación de cerveza mexicana sufre caída
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      CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que la cerveza es una de las bebidas de mayor consumo durante los eventos deportivos, como el Mundial de Futbol 2026, las exportaciones mexicanas de dicho producto se redujeron en el acumulado de enero a mayo en 4.2%, con respecto al mismo período del año pasado.

      Por la Copa Mundial FIFA 2026 se esperaba un crecimiento de las ventas al exterior, ante el aumento de las compras durante ese evento deportivo que inició el 11 de junio y concluirá el 19 de julio.

      Pese a ello, esta bebida de cebada fue el principal producto de exportación del sector agroalimentario mexicano en esos cinco meses de 2026.

      Las exportaciones de cerveza en esos meses alcanzaron los 2 mil 538 millones de dólares, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

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      En mayo del año pasado las exportaciones llegaron a los 2 mil 649 millones de dólares, lo que también significó una caída con respecto al año anterior.

      La firma consultora expuso que "la cerveza se posiciona como el producto más vendido al exterior..." del sector agroindustrial.

      Tequila, el segundo producto más exportado por México

      En la lista de lo más exportado está el tequila que es el segundo producto más exportado por México al mundo.

      En esos cinco meses se envió a diversos países del mundo esta bebida de agave por un valor de mil 894 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 15.1%.

      Durante ese período, el tequila fue de los únicos dos productos que registraron un alza, junto a las ventas al exterior de bovino, que incluye la carne y ganado en pie.

      Esas dos bebidas representan el 19% del total de las exportaciones que realizó México al exterior.

      En general, las exportaciones de agroalimentos registraron un crecimiento de apenas 0.6% en esos cinco meses del año.

      A su vez, las importaciones subieron 4.9%, todo lo cual dejó una balanza negativa para el país de 3 mil 944 millones de dólares.

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