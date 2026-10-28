Exportaciones crecieron 37.9% en septiembre

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CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de la nueva política comercial mundial, las exportaciones de México mantienen su crecimiento mensual en fuertes ritmos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En septiembre pasado las ventas a otros países alcanzaron el valor de 77 mil 797 millones de dólares (mmdd), una cifra que representó un crecimiento de 37.9%, ligeramente menor al 40.4% de agosto pasado.

"Los incrementos más importantes se observaron en las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos con 94.7%, de productos de la minerometalurgía 15.5?%, de maquinaria y equipo especial para industrias diversas 14.7?%, de productos plásticos y de caucho 12.9?% y de productos automotrices 5.7?%", dijo el Inegi.

La salida de productos petroleros y del sector agropecuario registraron aumentos de 9.6% y 4.6%, respectivamente.

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En el informe de la Balanza Comercial de Mercancías, el Inegi explicó que las exportaciones automotrices crecieron 5.7%

Estados Unidos es el mercado en el que más se concentran las exportaciones, en el caso de los productos manufactureros que se dirigieron a dicho país hubo incrementos anuales de 43.5%, cifra mayor al 16.4% de las canalizadas al resto del mundo.

"El ascenso anual de las exportaciones de productos automotrices se derivó de la combinación de un aumento de 8.5?% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de una caída de 7.4?% en las dirigidas a otros mercados".

En septiembre, la compra de productos de otros países alcanzó los 78 mil 403 millones de dólares, cifra 33.1% mayor al mes previo.

"Se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 63 mil 103 millones de dólares nivel superior en 38.8% al reportado en septiembre de 2025.

A su vez, esta cifra derivó de avances de 39.6 por ciento en las importaciones de productos no petroleros de uso intermedio y de 26% en las de bienes petroleros de uso intermedio.

"Por su parte, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 5?mil 477 millones de dólares, lo que implicó un alza anual de 18.7%".

El acumulado de enero a septiembre sumó exportaciones por 627 mil 194 millones de dólares, 30.4% mayor a lo visto en el mismo período del año anterior.