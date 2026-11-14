Farmacias del Ahorro adquiriría a F. Benavides

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Ciudad de México.- Farmacias del Ahorro llegó a un acuerdo para adquirir a Farmacias Benavides, gracias a un arreglo para comprar la totalidad de las acciones que estaban en poder de The Boots Group., dando como origen una red combinada de ambos servicios farmacéuticos, a través de más de 3 mil sucursales a nivel nacional.

En un comunicado publicado este viernes por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. informó que el 12 de noviembre las subsidiarias de The Boots Gropup, quienes son titulares del 96.56% de las acciones de la cadena, llegaron a un acuerdo con Comercializadora Farmace´utica de Chiapas, S.A. de C.V. (Farmacias del Ahorro) para todas las acciones.

Cabe mencionar que la compra sólo podrá consumarse una vez que se cumplan con todas las condiciones establecidas en el acuerdo de compra y luego de que la Comisión Nacional Antimonopolio dé su autorización para la transacción.

Mediante un comunicado, Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides celebraron su alianza, destacando que con este arreglo conformarán una compañía combinada que contará con más de tres mil sucursales en todo el territorio nacional.

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"Este acuerdo marca un nuevo y emocionante capítulo para Farmacias Benavides, los integrantes de nuestro equipo y los clientes y las comunidades a quienes servimos. Durante más de 100 años, Benavides se ha construido sobre la base de la confianza y el cuidado, y en Farmacias del Ahorro hemos encontrado un socio que comparte nuestros valores y nuestro compromiso con la salud de los mexicanos. Esperamos seguir aprovechando el impulso que nuestros equipos han generado y crear aún más oportunidades de crecimiento," señaló el director general de Farmacias Benavides, Mauricio González sobre la operación comercial.