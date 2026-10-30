Ganancias del grupo BBVA México caen 1.5%

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Ciudad de México.- El Grupo Financiero BBVA México informó este jueves que sus ganancias netas entre enero y septiembre sumaron 84.713 millones de pesos (4.554,5 millones de dólares), un descenso del 1,5 % interanual que atribuyó a la actualización de sus modelos de riesgo implementada en el primer trimestre.

De acuerdo con su tercer reporte trimestral del año, la institución financiera obtuvo una utilidad neta de 28.034 millones de pesos entre julio y septiembre de 2026, un 1,4 % menos que en el trimestre anterior.

Durante julio-septiembre, el margen financiero alcanzó 71.019 millones de pesos (3.818,2 millones de dólares), un crecimiento del 2 % respecto al trimestre previo.

En el acumulado de nueve meses, estas provisiones ascendieron a 58.387 millones de pesos, un incremento interanual del 32,9 %.

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Los ingresos recurrentes, que incluyen el margen financiero, las comisiones netas, la intermediación y otras actividades, crecieron un 9 % interanual hasta septiembre, al sumar 257.861 millones de pesos (13.863,5 millones de dólares).

La cartera de crédito del BBVA México cerró septiembre en unos 2,2 billones de pesos, un avance del 12,3 % frente al mismo mes de 2025.