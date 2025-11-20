IED logra récord de 40,906 millones

Ciudad de México.- México alcanzó un récord de 40,906 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) al tercer trimestre de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento desde el año 2020 en periodos similares, informó la Secretaría de Economía.

El monto es un 14,5 % superior al del tercer trimestre de 2024 (35.737 millones de dólares) y representa un nuevo máximo histórico por quinto año consecutivo. “México estableció un récord histórico en atracción de IED”, señaló Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía..

En un comunicado, la dependencia indicó que del total de inversión registrada al tercer trimestre de 2025 la reinversión de utilidades acumuló un 86 % del total y las nuevas inversiones registraron un 6%, mientras que las cuentas entre compañías acumularon el 8 %.

En el reporte, la dependencia señaló que Estados Unidos “concentró el 39,5 % de los flujos totales de inversión, confirmando su importancia estratégica como principal socio inversionista de México”.

Mientras que para este mismo periodo, España, Japón, Países Bajos y Canadá se posicionaron también como los principales inversionistas en el país.

“Estos 5 países concentraron el 72,6 % de la IED total recibida en México durante los tres primeros trimestres del presente año”, apuntó el secretario de Economía.

También explicó que por país, la inversión española alcanzó los 5.765 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.

El sector manufacturero fue el principal receptor de la IED en el tercer trimestre de 2025, acumulando el 37,1 % del total en ese periodo, seguida de los servicios financieros (25,1 %) y la construcción (5 %), como los tres primeros.