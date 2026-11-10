Industria automotriz, en retroceso

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Ciudad de México.- En octubre, la producción y exportación automotriz registraron retrocesos de 17.7% y 17.9%, respectivamente.

Se trata de las caídas más profundas para ambos casos desde octubre de 2021, cuando estaba la pandemia de Covid-19, según cifras del Inegi.

El mes pasado se ensamblaron 302 mil 803 vehículos ligeros y destaca la reducción de 45.5% de General Motors, la cual se encuentra en medio de un proceso de reacomodo de la fabricación de autos en Ramos Arizpe, Coahuila, donde han eliminado turnos para darle paso a la producción de Aveo y Groove, el próximo año.

También destaca el cese de producción de la planta de Mercedes Benz en Aguascalientes, la cual operaba con Nissan.

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Mientras que Volkswagen y Nissan redujeron su producción de vehículos en 16.4% y 19.6%, respectivamente. Ambas compañías se han visto afectadas por ajustes a escala mundial a consecuencia de la competencia china.

En la exportación, la industria mexicana vendió en el extranjero 258 mil 137 coches en octubre, cuyo resultado se explica por los aranceles de 25% que enfrentan las empresas al enviar vehículos hacia Estados Unidos.

Entre las marcas con la mayor caída en exportación están General Motors, con -47%; Mazda, con -32.5%; BMW, con -23% y Ford, -21.4%.