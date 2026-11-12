logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Industria nacional registra severa caída

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Industria nacional registra severa caída
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La industria nacional se redujo 1.4% durante septiembre en comparación con agosto pasado, al restar la inflación y la estacionalidad.

      Se trata de la caída más significativa desde octubre de 2024 y pone fin a tres meses seguidos de mantener crecimiento, de acuerdo con la información que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este miércoles.

      La construcción entregó el peor resultado, al disminuir 2% y ligar dos meses en rojo, mientras que la industria manufacturera se contrajo 1.7%.

      La industria continuará enfrentando un entorno de elevada incertidumbre, particularmente en las actividades vinculadas con la inversión y el comercio exterior, dijo la directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La confianza empresarial permanece en niveles débiles y la inversión fija continúa mostrando un bajo dinamismo, lo que refleja una mayor cautela de las empresas ante nuevos proyectos".

      Señaló que la incertidumbre asociada al proceso de revisión del T-MEC, seguirá limitando las decisiones de inversión y el dinamismo de las cadenas productivas vinculadas con EU.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Presupuesto para Salud alcanza 2.9% del PIB
        Presupuesto para Salud alcanza 2.9% del PIB

        Presupuesto para Salud alcanza 2.9% del PIB

        SLP

        El Universal

        El Servicio Universal de Salud enfrenta retos financieros y de cobertura para atender a millones de personas.

        Demanda accionista a Nvidia y Huang
        Demanda accionista a Nvidia y Huang

        Demanda accionista a Nvidia y Huang

        SLP

        AP

        Repuntan fraudes contra empresas
        Repuntan fraudes contra empresas

        Repuntan fraudes contra empresas

        SLP

        El Universal

        Alcanzaron la mayor cifra en ocho años, de acuerdo con los resultados de la ENVE

        Valor de crédito hipotecario creció 7%
        Valor de crédito hipotecario creció 7%

        Valor de crédito hipotecario creció 7%

        SLP

        El Universal