Industria nacional registra severa caída
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Ciudad de México.- La industria nacional se redujo 1.4% durante septiembre en comparación con agosto pasado, al restar la inflación y la estacionalidad.
Se trata de la caída más significativa desde octubre de 2024 y pone fin a tres meses seguidos de mantener crecimiento, de acuerdo con la información que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este miércoles.
La construcción entregó el peor resultado, al disminuir 2% y ligar dos meses en rojo, mientras que la industria manufacturera se contrajo 1.7%.
La industria continuará enfrentando un entorno de elevada incertidumbre, particularmente en las actividades vinculadas con la inversión y el comercio exterior, dijo la directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz.
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"La confianza empresarial permanece en niveles débiles y la inversión fija continúa mostrando un bajo dinamismo, lo que refleja una mayor cautela de las empresas ante nuevos proyectos".
Señaló que la incertidumbre asociada al proceso de revisión del T-MEC, seguirá limitando las decisiones de inversión y el dinamismo de las cadenas productivas vinculadas con EU.
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