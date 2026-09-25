logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Inflación vuelve a tomar vuelo

Marca el mayor registro de los últimos 3 meses, al marcar 3.4% en primera mitad de septiembre

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Inflación vuelve a tomar vuelo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La inflación alcanzó el mayor registro de los últimos tres meses debido al efecto pico de gallo, de acuerdo con analistas.

      La inflación, el también llamado impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, se aceleró a 3.4% durante la primera mitad de septiembre, dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      El resultado estuvo por encima de lo previsto por 32 bancos, casas de bolsa y grupos de analistas que Citi consultó esta semana.

      Con este resultado, la inflación se aleja de la meta explícita de 3% que el Banco de México (Banxico) adoptó como marco para la conducción de su política monetaria que persigue la estabilidad del poder adquisitivo del peso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Analistas de Banamex indicaron que la inflación fue impulsada por el efecto pico de gallo, en donde destacaron el alza en el jitomate, la cebolla y el limón.

      Luego de la baja que dio respiro a los consumidores en las últimas quincenas, el jitomate se disparó 22.8% y se trata de la mayor alza desde la primera quincena de marzo pasado.

      Barclays afirmó en un análisis al que tituló El resurgimiento del jitomate, que el resultado sorprendió y fue impulsado por el repunte en los precios de los alimentos. En particular, el jitomate contribuyó con 10.5 puntos base a la inflación en ese rubro.

      En tanto, la cebolla se encareció 8.6 por ciento en el año, al ofrecerse al menudeo en 45 pesos por kilogramo.

      Otro elemento que impulsó a la inflación fue la parte de servicios, sobre todo los educativos, debido al arranque del ciclo escolar.

      Los padres y madres de familia pagaron colegiaturas en las escuelas privadas 5.8% más elevadas que hace un año. El nivel básico de primaria fue el que tuvo el mayor ajuste al alza, seguido de la secundaria y universidad.

      Señalaron también el riesgo que representa para la inflación situaciones sanitarias desfavorables frente al fenómeno climático "El Niño", al que calificaron como "severo" en los siguientes meses.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pemex requerirá apoyo del gobierno por 10 mil millones anuales
      Pemex requerirá apoyo del gobierno por 10 mil millones anuales

      Pemex requerirá apoyo del gobierno por 10 mil millones anuales

      SLP

      EFE

      La petrolera enfrenta vencimientos de deuda elevados y declinación en producción que afectan su estabilidad financiera.

      Bolsa mexicana liga dos caídas; el peso pierde 20 centavos frente al dólar
      Bolsa mexicana liga dos caídas; el peso pierde 20 centavos frente al dólar

      Bolsa mexicana liga dos caídas; el peso pierde 20 centavos frente al dólar

      SLP

      EFE

      El IPC cerró en 64 mil 264.16 puntos, mientras la moneda mexicana pasó de 17.51 a 17.71 pesos por dólar

      Anuncia LEGO inversión de 400 millones de dólares en México
      Anuncia LEGO inversión de 400 millones de dólares en México

      Anuncia LEGO inversión de 400 millones de dólares en México

      SLP

      El Universal

      Se prevén más de mil 300 empleos bien remunerados en Nuevo León

      Repunta inflación a 3.42% en primera quincena de septiembre
      Repunta inflación a 3.42% en primera quincena de septiembre

      Repunta inflación a 3.42% en primera quincena de septiembre

      SLP

      El Universal

      El aumento en precios del jitomate, cebolla y colegiaturas privadas contribuyó al incremento