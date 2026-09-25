Inflación vuelve a tomar vuelo

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Ciudad de México.- La inflación alcanzó el mayor registro de los últimos tres meses debido al efecto pico de gallo, de acuerdo con analistas.

La inflación, el también llamado impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, se aceleró a 3.4% durante la primera mitad de septiembre, dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado estuvo por encima de lo previsto por 32 bancos, casas de bolsa y grupos de analistas que Citi consultó esta semana.

Con este resultado, la inflación se aleja de la meta explícita de 3% que el Banco de México (Banxico) adoptó como marco para la conducción de su política monetaria que persigue la estabilidad del poder adquisitivo del peso.

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Analistas de Banamex indicaron que la inflación fue impulsada por el efecto pico de gallo, en donde destacaron el alza en el jitomate, la cebolla y el limón.

Luego de la baja que dio respiro a los consumidores en las últimas quincenas, el jitomate se disparó 22.8% y se trata de la mayor alza desde la primera quincena de marzo pasado.

Barclays afirmó en un análisis al que tituló El resurgimiento del jitomate, que el resultado sorprendió y fue impulsado por el repunte en los precios de los alimentos. En particular, el jitomate contribuyó con 10.5 puntos base a la inflación en ese rubro.

En tanto, la cebolla se encareció 8.6 por ciento en el año, al ofrecerse al menudeo en 45 pesos por kilogramo.

Otro elemento que impulsó a la inflación fue la parte de servicios, sobre todo los educativos, debido al arranque del ciclo escolar.

Los padres y madres de familia pagaron colegiaturas en las escuelas privadas 5.8% más elevadas que hace un año. El nivel básico de primaria fue el que tuvo el mayor ajuste al alza, seguido de la secundaria y universidad.

Señalaron también el riesgo que representa para la inflación situaciones sanitarias desfavorables frente al fenómeno climático "El Niño", al que calificaron como "severo" en los siguientes meses.