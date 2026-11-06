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Inversión creció 5.7% durante agosto

Por EFE

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Inversión creció 5.7% durante agosto
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      Ciudad de México.- La inversión fija bruta en México creció un 5,7 % interanual en agosto, de acuerdo a cifras originales, con lo que mantuvo la recuperación observada desde abril, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Con este repunte, la inversión mexicana acumula cinco meses con variaciones interanuales positivas, después de romper en abril una racha de 19 meses de caídas.

      El dato del octavo mes de 2026 fue resultado del aumento anual del 7,6 % de la construcción y del 3,5 % en maquinaria y equipo. Dentro de la construcción, el gasto residencial creció un 8,9 % interanual y el no residencial un 6,4 %.

      En maquinaria y equipo, la inversión de origen nacional se elevó un 1 %, mientras que la importada aumentó un 5,2 %.

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      En este mismo mes la inversión privada aumentó un 4,8 % y la pública un 11,1 %.

      Por otro lado, la inversión retrocedió un 1,8 % en agosto frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad, aunque avanzó el 6,1 % a tasa interanual.

      En su comparativa anual, con cifras desestacionalizadas, la construcción avanzó el 7,9 % y la maquinaria y equipo el 3,6 %.

      En el acumulado de enero a agosto, la inversión avanzó 2,2% frente al mismo periodo de 2025, impulsada por un avance del 4,6% en construcción, mientras la maquinaria y equipo cayó un 0,5%.

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