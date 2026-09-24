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Tregua comercial EU-China, hasta el 10 de enero

El mandatario chino Xi-Jinping fue recibido por Donald Trump en su visita oficial en Washington

Por Agencias

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Tregua comercial EU-China, hasta el 10 de enero
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      WASHINGTON.- Estados Unidos y China extenderán su tregua comercial hasta el 10 de enero, manifestó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista con Fox News Channel, mientras el presidente chino Xi Jinping comenzaba una visita de estado en Washington.

      Estaba previsto que la tregua expirara en noviembre. Ambas partes acordaron reducir los aranceles recíprocos y no imponer medidas comerciales restrictivas.

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó este miércoles la alfombra roja para recibir con todos los honores a su homólogo chino, Xi Jinping, en su primera visita de Estado a Washington en más de una década, con una inusual ceremonia de bienvenida a pie de avión.

      La pomposa recepción, nada habitual en Estados Unidos, reflejó la importancia que la Casa Blanca concede a la visita del líder chino, con quien Trump apuesta por la sintonía personal para aliviar las tensiones entre las dos mayores potencias mundiales.

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      Xi aterrizó a las 17:40 hora local (21:40 GMT) a bordo de un avión de Air China en la base militar de Andrews, a las afueras de Washington, y descendió de la aeronave junto a su esposa, Peng Liyuan, para encontrarse con Trump y la primera dama, Melania Trump.

      El mandatario estadounidense recibió personalmente a su invitado al pie de la escalerilla, en un gesto poco habitual para un jefe de Estado extranjero, antes de que ambos escucharan los himnos nacionales y pasaran revista a una formación militar.

      La ceremonia incluyó además el sobrevuelo de dos bombarderos B-1, cuyo ruido ensordecedor provocó una mueca de Trump mientras Xi permanecía impasible.

      Con este despliegue, el presidente estadounidense, Donald Trump, quiso corresponder a los honores con los que Xi le agasajó durante su último encuentro, celebrado el pasado mayo en Pekín.

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