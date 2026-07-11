La BMV registra 4 semanas a la baja

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este viernes un 0.59% pero pese a ello registró una pérdida semanal del 0.84% para sumar cuatro a la baja y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 66,496.1 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Volaris (-8.81%), de los grupo aeroportuarios del Sureste (-6.15%) y del Pacífico (-5.7%), Arca Continental (-4.17%) y Quálitas (-3.54%).

El peso mexicano se apreció un 0.4% frente al dólar, al cotizar en 17.48 unidades por billete verde, frente a los 17.55 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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Wall Street cerró este viernes con ganancias y el índice Nasdaq ganó un 0.29%, hasta 26,281 puntos, impulsado por la subida de las empresas tecnológicas y la salida a bolsa de la compañía surcoreana de semiconductores SK Hynix.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió un 0.29%, hasta 52,637 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0.42%, hasta 7,575 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow bajó un 0.5%, el S&P 500 subió un 1.2% y el Nasdaq avanzó un 1.7%.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 0.93%, hasta 71.41 dólares el barril. En el conjunto de la semana, el barril de Texas se revaloriza un 4%, principalmente por la reanudación de hostilidades.