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La corrupción le cuesta $3,865 a cada mexicano

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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La corrupción le cuesta $3,865 a cada mexicano
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      Ciudad de México.- La corrupción genera un costo económico y social para los mexicanos, estimándose que en 2025 se alcanzó el nivel más alto en la última década al llegar a los 3 mil 865 pesos en promedio por ciudadano, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

      "La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales", dijo el organismo empresarial en un comunicado.

      En la encuesta #DataCoparmex 2025, el indicador #MxSinCorrupción mostró que 40.2% de las empresas socias de la Confederación fue víctima de un acto de corrupción durante el último año, lo que significó 6.6 puntos menos que la anterior medición realizaca.

      "La mayor incidencia se registra en el ámbito municipal 62.2%, seguido del estatal 57.8% y el federal 42.8%. Además, casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de gobierno, lo que confirma su carácter estructural. A ello se suma la extorsión: entre las víctimas de algún delito, 17.3% sufrió extorsión o cobro de piso y, en 37% de los casos, el cobro fue realizado por autoridades o por personas que se hicieron pasar por ellas", expuso.

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      Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Inegi, en 2025 la corrupción representó pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos, al afectar a 9 millones 420 mil personas el año pasado.

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