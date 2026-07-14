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Las automotrices pausan proyectos

Revisión anual del T-MEC genera incertidumbre, asegura CBRE

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Las automotrices pausan proyectos
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      Ciudad de México.- Las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tienen en modo de "espera" a los proyectos inmobiliarios relacionados con la industria automotriz, de acuerdo con la firma global en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios, CBRE.

      En el reporte Market View del sector industrial en la Ciudad de México, CBRE destaca que en el T-MEC no hay cambios en curso en materia de reglas de origen, aranceles, inversión, energía ni regulaciones laborales.

      "La extensión de 16 años ha sido postergada, pero no descartada; de hecho, puede anunciarse en cualquier momento a través del Artículo 34.74 del acuerdo", señala el reporte.

      "Las revisiones anuales del tratado están generando incertidumbre estructural, pero el mercado ya lo venía anticipando", agrega.

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      CBRE proyecta una recuperación gradual en la demanda de espacios inmobiliarios industriales, empezando con manufactura ligera en distintos sectores, y conforme regrese la certidumbre, se espera que la manufactura pesada retome los niveles previos a la renegociación del T-MEC.

      En tanto, los volúmenes de comercio entre México y Estados Unidos continúan creciendo a lo largo de este ciclo de reconfiguración económica global.

      La demanda potencial de inquilinos se está orientado hacia la manufactura diversificada; dicha categoría sube 10.6 puntos porcentuales, y logística y transporte otras 6.6 unidades.

      Mientras que la tecnología gana terreno: México, Taiwán y Vietnam están acelerando su participación como fuentes de importaciones de cómputo por Estados Unidos, lo que refleja el fortalecimiento de los clústeres tecnológicos vinculados a semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos.

      "En vehículos y autopartes, México mantiene una posición sólida en su comercio con Estados Unidos, consolidando su rol como plataforma clave en la cadena de suministro automotriz de América del Norte".

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