Lideran mujeres 44% de miPymes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las mujeres lideran 44% de las miPymes en México, pero su presencia disminuye conforme crecen las empresas, siendo así que, de cada mil empresas, 965 son micro y solo dos son grandes.

El IMCO, junto con Kiik Consultores, presentó la sexta edición de "Mujeres en las Empresas 2026", por lo que analizó más de 5.2 millones de miPymes con microdatos de los Censos Económicos del INEGI, por lo que midió la participación de las mujeres en los consejos de administración y la alta dirección de 185 empresas que cotizan en las bolsas mexicanas de valores.

Determinaron que la participación de mujeres en las empresas grandes se mantiene estancada debido a que solo ocupan 15% de los asientos en los consejos de administración y 4% de las direcciones generales durante el 2026.

Además de que las miPymes lideradas por mujeres generan menos empleo y tienen una menor proporción de personal remunerado, por lo que el 25% de su personal recibe un sueldo fijo, frente al 43% en los negocios liderados por hombres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 2026, la participación de mujeres se estancó debido a que ocupan 14.8% de los asientos de las empresas que cotizan en bolsa, lejos del promedio de la OCDE, que alcanza 34%.

Aunque el porcentaje de asientos ocupados por consejeras y por consejeras independientes, 2021-2026, determinó que:

La representación se diluye. Tres de cada cinco empresas que incorporaron consejeras también ampliaron el número de asientos; pero, la alta dirección sigue siendo un espacio de hombres.

Por cada consejera independiente hay más de cinco consejeros independientes.