Los beneficios de Tesla se desploman

Washington.- Tesla obtuvo un beneficio neto de 1,373 mdd en el tercer trimestre de 2025, un 37% menos que en el mismo periodo de 2024, por el aumento de los gastos operativos y el descenso de los ingresos por créditos regulatorios y pese al aumento de las ventas previas al fin de los incentivos a eléctricos en EU.

La caída de los beneficios netos se produjo a pesar de que los ingresos totales crecieron un 12% y alcanzaron los 28,095 millones de dólares, impulsados por récords de entregas de vehículos y de despliegues de almacenamiento de energía, según su informe trimestral.

Entre enero y septiembre, la compañía acumuló un beneficio neto de 2.954 millones de dólares, lo que supone un descenso del 40,4 % respecto a los 4.963 millones registrados en los nueve primeros meses de 2024.

En ese mismo periodo, los ingresos totales ascendieron a 69.926 millones de dólares, un 4,8 % menos que de enero a septiembre del año anterior.

La reducción de la rentabilidad se debió principalmente al aumento de los gastos operativos, en particular los vinculados a inteligencia artificial, investigación y desarrollo, compensación en acciones y costes de reestructuración.

También influyeron menores ingresos por créditos regulatorios y por el software de conducción autónoma FSD, así como un mayor coste medio por vehículo, resultado de una menor absorción de costes fijos.