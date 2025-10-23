logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Los beneficios de Tesla se desploman

Por EFE

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Los beneficios de Tesla se desploman

Washington.- Tesla obtuvo un beneficio neto de 1,373 mdd en el tercer trimestre de 2025, un 37% menos que en el mismo periodo de 2024, por el aumento de los gastos operativos y el descenso de los ingresos por créditos regulatorios y pese al aumento de las ventas previas al fin de los incentivos a eléctricos en EU.

La caída de los beneficios netos se produjo a pesar de que los ingresos totales crecieron un 12% y alcanzaron los 28,095 millones de dólares, impulsados por récords de entregas de vehículos y de despliegues de almacenamiento de energía, según su informe trimestral.

Entre enero y septiembre, la compañía acumuló un beneficio neto de 2.954 millones de dólares, lo que supone un descenso del 40,4 % respecto a los 4.963 millones registrados en los nueve primeros meses de 2024.

En ese mismo periodo, los ingresos totales ascendieron a 69.926 millones de dólares, un 4,8 % menos que de enero a septiembre del año anterior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La reducción de la rentabilidad se debió principalmente al aumento de los gastos operativos, en particular los vinculados a inteligencia artificial, investigación y desarrollo, compensación en acciones y costes de reestructuración.

También influyeron menores ingresos por créditos regulatorios y por el software de conducción autónoma FSD, así como un mayor coste medio por vehículo, resultado de una menor absorción de costes fijos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Economía crece en agosto 0.4%
Economía crece en agosto 0.4%

Economía crece en agosto 0.4%

SLP

El Universal

Especialistas anticipan que PIB tropiece en tercer trimestre

SHCP: No se etiquetarán los recursos por el IEPS
SHCP: No se etiquetarán los recursos por el IEPS

SHCP: No se etiquetarán los recursos por el IEPS

SLP

El Universal

Pide la IP estabilidad para poder invertir
Pide la IP estabilidad para poder invertir

Pide la IP estabilidad para poder invertir

SLP

El Universal

Empresarios reclaman certidumbre y seguridad pública en el país para realizar inversiones

Los beneficios de Tesla se desploman
Los beneficios de Tesla se desploman

Los beneficios de Tesla se desploman

SLP

EFE