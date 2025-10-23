Pide la IP estabilidad para poder invertir

Ciudad de México.- Los inversionistas esperan que haya certidumbre y termine el ruido que generan los cambios al sistema judicial, dijo el presidente de Kimberly-Clark de México, Claudio X. González Laporte.

“Necesitamos la certidumbre, y uno de los factores muy importantes es que el nuevo sistema judicial nos indique que va a haber certidumbre”, indicó en entrevista en el Global Investors Symposium, que organizó Milken Institute en la Ciudad de México.

“Esperemos que ahora que ha arrancado y que van encontrando su camino, vayan dando indicaciones de que vamos a tener la certidumbre”, agregó el también expresidente del Consejo Mexicano de Negocios.

“No diría que hay inversión congelada, pero no hay suficiente inversión… Necesitamos animar a todo el mundo. Desafortunadamente ha habido mucho ruido alrededor de la reforma judicial, el amparo, la ley de aguas y la reforma electoral. El ruido no ayuda. Sé que algunas de estas cosas se tienen que hacer, pero no es fácil lograr todo el ánimo de inversión al mismo tiempo que se están haciendo tantas reformas”, señaló.

El evento contó con la participación del presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, quien ve indispensable detonar el capital privado para alcanzar el objetivo del Plan México de incrementar la inversión a 25% del PIB.

Desde su punto de vista, “el clima de negocios en México es muy positivo y destacó que el país pertenece a la región con mayor potencial para desarrollar cadenas de suministro”.

Ante inversionistas y empresarios, explicó que América del Norte es una región de 500 millones de personas que tienen un ingreso creciente, lo que representa oportunidades y ventajas.

En el mencionado encuentro también estuvo la exministra de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá, Mary Ng, quien pidió preservar y fortalecer la relación de los tres socios de América del Norte.

“Tenemos que seguir hablando entre nosotros. Tenemos que seguir trabajando juntos. Tenemos que seguir resolviendo problemas”, afirmó.